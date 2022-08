Federico Dimarco: “Felice di fare il quinto all’Inter” / “Skriniar? Vorrei rimanesse”

Federico Dimarco: interista doc e terzino tutta fascia dell’Inter di Simone Inzaghi è pronto a prendersi i suoi nerazzurri per la prossima stagione. Ceduto il croato Perisic, sulla fascia mancina Dimarco si candida come alternativa numero uno a Robin Gosens, al momento in vantaggio. Dal punto di vista fisico, l’ex Atalanta non è al meglio quindi è lecito aspettarsi un Dimarco molto utilizzato nel corso della stagione. Non soltanto da esterno, anche come terzo di sinistra nella difesa a 3 nerazzurra: ruolo ricoperto lo scorso anno con Inzaghi ma anche a Verona con Juric nella stagione 2020/2021, annata della sua consacrazione.

Una carriera da predestinato con la casacca dell’Inter, tanti prestiti (Ascoli, Empoli, Verona) ma poi sempre Milano nerazzurra. Dopo la prima stagione, reale, da giocatore importante nello scacchiere dell’Inter, Federico Dimarco è pronto a prendersi la sua Inter, oltre che i calci di punizione e rigori che talvolta ha già tirato nel corso della scorsa stagione. Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il giocatore dell’Inter ha subito esordito con il suo entusiasmo per il ruolo da quinto della prossima stagione: “Mi piace, lo ammetto, ma io possono giocare sia nella linea a tre sia esterno a centrocampo. Seguo il mio allenatore e mi adatto. Sembra una frase fatta, ma è la verità“.

Federico Dimarco: “Lukaku? Ha voglia di lavorare, è forte”

Non si sbilancia sul mercato dell’Inter, Federico Dimarco che non vuole commentare all’eventualità che porta alla cessione di Milan Skriniar: “Io di mercato non so niente e dovete parlare con la società“, poi si lascia andare ad un commento sul compagno: “Io suo amico stretto e voglio che rimanga all’Inter perché non uno più forti difensori d’Italia, ma d’Europa“. Dimarco poi esprime la sua sul prossimo campionato, visti i numerosi colpi fatte dalle contendenti al titolo, conquistato quest’anno dai cugini del Milan: “Tutte le squadra si sono rinforzate e si stanno rinforzando: la Juve ha fatto un mercato di alto livello, noi pure, ma il Milan è un’ottima squadra e poi ci sono la Roma, Fiorentina e Napoli“.

Sul ritorno di Lukaku, poi, Dimarco ha espresso la sua felicità per il ritorno a casa di ‘Big Rom’: “Romelu è un attacca importante che è contento di essere tornato in un gruppo sano, bello e divertente. Tutti noi sappiamo e conosciamo il ragazzo che è: ha voglia di lavorare, è forte e speriamo che ci dia una mano“. Non solo la stagione in corso che sta per cominciare, il terzino ed esterno tutta fascia mancina dell’Inter Federico Dimarco, ha parlato della seconda stella da cucire vicino alla scudetto come obiettivo dell’Ad Marotta. Il giocatore ha risposto: “Ovviamente tutti lottiamo per questo obiettivo, ma noi lavoriamo giorno dopo giorno cercheremo di dimostrare ciò che valiamo“.











