Federico e Aurora Tropea, Uomini e Donne/ Lui chiude con Barbara De Santi, lei si propone: poi lite con Tina

Federico e Aurora Tropea: una domanda di Maria De Filippi scatena la lite con Tina

Federico, arrivato a Uomini e Donne per conoscere Barbara De Santi, accetta di conoscere Aurora Tropea, la dama che, colpita dal cavaliere, ha chiesto a Maria De Filippi di poterlo conoscere. Il cavaliere sardo, nonostante non sia arrivato in puntata per Aurora, decide di uscire con la dama e conoscerla. I due, così, ballano insieme in studio prima di concedersi un appuntamento vero e proprio e, notando Aurora e Federico vicini, Maria De Filippi pone una domanda a Federico che, di fronte al quesito della conduttrice, appare notevolmente in difficoltà.

“Federico, le tue prime impressioni su Aurora visto che avete ballato insieme e parlato?”, è la domanda di Maria a cui Federico non riesce a rispondere scatenando, così la reazione di Tina Cipollari che non crede all’interesse del cavaliere per la dama.

Tina Cipollari, lite con Federico a Uomini e Donne

“Neanche trova le parole. Se una persona ti piace e un’altra ti fa una domanda così banale e semplice. Facilone sei tu perché sei entrato qua dentro riempiendola di complimenti. Il giorno dopo l’hai massacrata. Il facilone sei tu e le persone come te che all’inizio ti fanno sentire una principessa e il giorno dopo una mer*a. Tu sei una povera illusa, ti fai i film da sola”, sbotta Tina Cipollari. “Vabbè stasera usciranno insieme e vedremo”, commenta Maria De Filippi. “Qui lo dico e qui lo nego, è un’uscita finta, fasulla“, ribatte Tina.

“Non posso dire che Aurora mi piaccia perché non la conosco. A me, Aurora, è ovvio che non piace ma nel senso che non ci conosciamo, ma io non mi soffermo al lato estetico della cosa“, dice Federico puntualizzando di doverla conoscere prima di potersi esprimere.











