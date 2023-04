Federico e Carola di Uomini e Donne: “Convivenza iniziata, ecco come sta andando”/ Retroscena e scaramucce

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, convivenza iniziata dopo Uomini e Donne: “Ecco come sta andando”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono scelti nello studio di Uomini e Donne e, da allora, non si sono più separati. La coppia, per eliminare il problema della lontananza, ha deciso di iniziare una convivenza; ma come sta andando le cose? Gli aggiornamenti tanto attesi dai fan sono arrivati nel corso di un’intervista rilasciata alle telecamere di Witty. Qui Carola ha raccontato com’è andata la loro prima settimana di convivenza, svelando che non sono mancate scaramucce.

“Le cose stanno andando bene. La convivenza è cominciata una settimana fa, i primi giorni sono andati bene, gli ultimi un po’ così… Però siamo felici!” ha raccontato Carola Carpanelli. Si è però lamentata del disordine del suo fidanzato, dichiarando: “Lascia tutto in giro! Io pulisco casa, sistemo casa, poi cinque secondi dopo sembra che è scoppiata una bomba!”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli innamoratissimi dopo Uomini e Donne

Non mancano le piccole scaramucce del caso per la novella coppia, che si dice comunque molto felice di aver iniziato questo nuovo capitolo della loro vita. Federico e Carola, dopo un percorso tortuoso a Uomini e Donne, hanno infatti trovato la loro serenità fuori dallo studio di Canale 5, nel loro nido d’amore romano: “Forse ci siamo innamorati una seconda volta fuori dal programma”, ha detto l’ex corteggiatrice, intervistata a Verissimo. “Stiamo bene, stare insieme tutti i giorni è diverso”, ha aggiunto. Il colpo di fulmine scoccato nel dating show di Maria De Filippi si è dunque trasformato in un grande amore.

