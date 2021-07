Federico e Floriana, Temptation Island 2021/ Lui punge la fidanzata “Si è svegliata!”

LE CONFESSIONI DI FEDERICO SULL’INTIMITÀ CON FLORIANA LASCIANO IL SEGNO…

Novità in arrivo, nella terza puntata di Temptation Island 2021, per la coppia formata da Federico e Floriana. Fino a questo momento, il percorso del giovane siciliano è apparso abbastanza tranquillo anche alla luce della sua grande sicurezza in se stesso. Stasera però, tutto potrebbe ribaltarsi. Nei precedenti appuntamenti era stato proprio il giovane a riservare alla compagna parole poco edificanti, commentando in maniera critica alcune “manie” del tutto innocue della fidanzata definita “monotona”. Ad ascoltare la descrizione di Floriana, oltre alla diretta interessata, sono state anche le altre compagne di avventura rimaste interdette di fronte a così poca sensibilità.

Natascia e Alessio in crisi aTemptation Island 2021?/ Fidanzato scosso “Che delusione!”

A destare sconcerto sono state però soprattutto le parole di Federico riservate alla compagna sul piano dell’intimità, rispetto al quale il ragazzo ha lamentato una scarsa attenzione di Floriana dal punto di vista dell’attrazione fisica: “Non si trucca a casa”, ha contestato, ribadendo anche una certa monotonia nell’intimità e commettendo un errore gravissimo, ovvero il paragone con la sua ex.

TEMPTATION ISLAND 2021, 3a PUNTATA/ Diretta e coppie: Bisciglia "step decisivo per…"

FEDERICO E FLORIANA A TEMPTATION ISLAND 2021: ARRIVA IL PRIMO VIDEO DELLA FIDANZATA

Non sono solo le parole di Federico nei confronti della fidanzata Floriana a contribuire a rompere in modo radicale gli equilibri interni alla coppia, ma anche la vicinanza sempre più evidente del ragazzo nei confronti della tentatrice Vincenza. Lui, di contro, ha continuato nella sua quasi sfacciata sicurezza ma stasera, secondo il breve video di anticipazione, tutto sarà destinato a cambiare nel villaggio di Temptation Island 2021. Finora, infatti, Federico non ha mai ricevuto alcun filmato sulla fidanzata, continuando così serenamente il suo percorso.

Samuele, tentatore Temptation Island 2021/ Flirt con Natascia? Alessio furioso

In occasione del nuovo falò, il padrone di casa Filippo Bisciglia lo provoca: “Tu sei l’unico che non ha visto ancora niente”. “Zero proprio”, replica lui sicuro. Ed anche nel corso della serata è certo che non ci sia ancora nulla da vedere. Eppure si sbaglia perché, come annunciato invece da Filippo, “Federico ho qualcosa per te, ho finalmente un video”. Pungente la risposta del ragazzo che si limita a commentare: “Ah, si è svegliata allora”. Ma cosa ci sarà nel filmato che sta per visionare? Il tono usato dal siciliano ha il sapore della sfida ma potrebbe essere anche l’occasione decisiva per provocare in lui una reazione importante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA