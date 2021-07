Federico e Floriana, Temptation Island 2021/ Pronto a tradirla con la single Vincenza?

Federico e Floriana sono tra le coppie di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e giunto quest’anno alla nona edizione. Tra i protagonisti ci sono anche loro: Floriana e Federico che durante la prima puntata hanno regalato i primi colpi di scena. Tutto inizia quando Federico si sfoga in un lungo confessionale parlando della fidanzata Floriana con parole non proprio carine; in particolare Federico sottolinea come la compagna sia fissata con delle manie: dallo sblocco del cellulare al cambio della foto whatsapp. “Se passa un gatto nero non possiamo passare, prima di andare a dormire deve sboccare il cellulare un tot di volte, se tipo mi sveglio alle 3 dice che porta male…” – racconta Federico che sul finale definisce la fidanzata “monotona”. Una descrizione non proprio “romantica” che Floriana ascolta con le altre ragazze nel pinettu.

Floriana e Federico: aria di crisi a Temptation Island 2021

Ma le sorprese non finiscono qui, visto che Federico si lascia andare a commenti sulla sfera intima di coppi con la fidanzata Floriana: “non si trucca a casa, troppo monotonia. Deve truccarsi quando sta con me. Per me l’attrazione fisica è tutto. Anche nei momenti di intimità si presenta con il pigiama di pile e calzettoni. Non si fa, con la mia ex l’offerta avevamo parecchie volte in una settimana. Con lei sempre un orario, troppo monotono. Anche nell’intimità c’è monotonia”.

Le parole di Federico arrivano come un fulmine a ciel sereno nel villaggio delle fidanzate con Floriana che scoppia a piangere. Da un lato ammette di avere delle manie, ma le giustifica. La situazione degenera durante il falò quando Floriana vede il fidanzato Federico a stretto contatto con la tentatrice Vincenza. Quelle immagini sono una doccia fredda per lei al punto che scoppia a piangere: “sa bene che certe cose non doveva vederle, non deve farmi piangere”. Una volta rientrata nel villaggio, Floriana non fa che pensare a quelle immagini piangendo con le compagne e dicendo a gran voce: “lei è più bella di me. Il mio ragazzo lo conosco bene, a lui piace. La guarda con certi occhi”. Cosa succederà durante la seconda puntata?

