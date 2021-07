Federico e Floriana, tensione a Temptation Island/ “Si sta facendo la storiella con Vincenza”

Federico e Floriana sono tra i protagonisti di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. La coppia dopo circa due anni e mezzo ha deciso di mettersi in gioco nel programma per cercare di capire in che direzione può andare la loro storia. Dopo essersi separati se Floriana ha avuto un comportamento rispettoso nei confronti del fidanzato, non si può dire lo stesso di Federico che si è immediatamente avvicinato alla single tentatrice Vincenza Botti. Giorno dopo giorno tra i due è scattata sempre di più una curiosità che li ha spinti a cercarsi, confrontarsi e parlare.

Diversi i video recapitati a Floriana che sin dall’inizio ha capito che la single piace al suo fidanzato. La conferma definitiva è arrivata durante l’ultima puntata del programma quando Federico parlando della sua storia d’amore ha usato parole molto fredde. “Mi bacio più il cane che lei” ha detto Federico parlando della sua relazione con Floriana giudicata “noiosa”.

Federico e Floriana a Temptation Island 2021: lei delusa dal fidanzato

Le parole di Federico hanno fatto molto male alla fidanzata Floriana inconsapevole che il peggio doveva ancora arrivare. Durante il falò, infatti, Filippo Bisciglia le ha consegnato un nuovo video in cui ha visto il fidanzato Federico sempre più vicino alla single Vincenza ammettendo chiaramente con gli altri ragazzi di essere molto attratto dalla single. La reazione di Floriana è stata forte: la ragazza, infatti, è scoppiata a piangere dicendo “si sta facendo la storiella nel programma”.

Non solo, una volta rientrata nel villaggio la ragazza piangendo con le altre compagne ha detto: “io lo lascio. Che sfigato, cioè io mi devo fare una famiglia con questo? Lui non ci sta pensando a me. Ha trovato una che gli piace e si sta facendo la storiella. Sono troppo delusa. Non so se andarmene adesso, ma forse non concludo niente”. Cosa succederà nella prossima puntata? Possibile che Floriana stanca del comportamento di Federico chieda un immediato falò di confronto?

