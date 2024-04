Federico e Mirta, chi sono i figli di Matteo Salvini/ “Loro vengono prima di tutto”

Forse non tutti sanno che il leader della Lega, Matteo Salvini, è padre di due figli di nome Federico e Mirta. Figli che il noto politico ha avuto da due donne diverse, ovvero dalla prima moglie Fabrizia Ieluzzi e dall’ex compagna Giulia Martinelli. Il primogenito è nato nel 2003, mentre la seconda figlia è arrivata in seguito, qualche anno più anni tardi, restando alla larga dai riflettori. Diverse volte però Matteo Salvini ha parlato della sua secondogenita, descrivendola come “la mia principessina” oppure del primo figlio Federico, elogiandolo per il rendimento scolastico.

“Quando nella pagella (seconda liceo) tuo figlio porta a casa sei 8 e quattro 9, con 10 in condotta, si festeggia alla vecchia maniera! Applausi ragazzo”, le parole di Salvini dedicate al figlio Federico in un post social di qualche tempo fa. Pare che i rapporti con le madri dei suoi figli siano sereni, come testimoniano le parole dell’ex moglie Fabrizia Ieluzzi che aveva manifestato vicinanza a Matteo, dopo la rottura con Giulia Martinelli.

Federico e Mirta, entrambi i figli Matteo Salvini vivono con le loro madri

Tornando ai figli di Matteo Salvini, entrambi vivono con le loro madri: Federico è a Milano, mentre Mirta a Roma. Spesso però fanno visita a papà Matteo e alla sua attuale compagna Francesca Verdini nella loro casa di Roma. Anche il rapporto tra Mirta e Federico sarebbe più che cordiale, come testimoniano le vacanze allargate con il padre e la sua fidanzata.

“I miei figli vengono prima di tutto”, ha sempre detto e ripetuto Matteo Salvini, che a quanto pare adora trascorrere del tempo con loro. Non di rado, infatti, il noto politico viene pizzicato in compagnia di Federico e Mirta, tra gite fuori porta, ritagli di tempo nella capitale o semplici momenti di condivisione.

