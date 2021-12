Federico e Rosa, chi sono i genitori di Amedeo Grieco/ “Hai perso il sorriso ma…”

Amedeo Grieco e il dolore per la scomparsa della madre Rosa

Amedeo Grieco ha sofferto molto per la scomparsa della madre. Rosa è scomparsa lo scorso anno a soli 57 anni per una terribile malattia. Amedeo aveva voluto salutare la madre in un lungo post su Facebook: “Qualche giorno fa mi hai detto: ‘Starei male, anche per sempre in un letto, non chiedo tanto, mi basterebbe starmene qui a vedervi crescere, a guardare quello che fate’. A te sarebbe bastato fare la spettatrice e goderti lo spettacolo della famiglia che hai costruito. Guardaci, 5 uomini. Papà , io, Alessio, Simone e Gabriele: hai costruito prima la squadra di calcetto e ora ti sei portata via il pallone e ci lasci soli, in mezzo al campo, spaesati, condannandoci a cercare un senso nuovo a tutto! (…) Tutto da domani sarà la nostra grande illusione tu non ci abbia mai abbandonato. Ti abbiamo amato mà, più di quanto siamo riusciti a dirci. E ti ameremo sempre, dovesse sembrerà anche tutto inutile intorno”. Il male di cui soffriva è stato tenuto sotto riserbo, ma già a fine 2019 il figlio aveva rivelato che la situazione era molto seria.

Amedeo era legatissimo alla madre, la figura discreta e riservata che lo sosteneva sempre dietro le quinte e con cui il comico si confidava, ma è consapevole che questo lutto non abbia devastato solamente lui. Nella puntata di esordio di Felicissima Sera, lo show andato in onda qualche mese fa su Canale 5, ha dedicato un pensiero non solo alla sua telespettatrice preferita, ma anche al padre che lei ha lasciato vedovo e che era presente in studio, dedicandogli delle parole molto commoventi, scritte con il collega Pio e lette da Maria De Filippi: “Dieci mesi fa è morta la mamma e ti ha cancellato un po’ il sorriso. Papà Federico ti vogliamo bene, non sarà mai abbastanza il nostro grazie”.

Federico Grieco, il papà di Amedeo, è molto legato anche a Pio. L’uomo è legato ad entrambi i ragazzi ed è stato l’unico che li ha spronati a non mollare ed a cercare di conquistarsi un posto nel mondo dello spettacolo. L’uomo ha dovuto affrontare un momento molto difficile, quello della perdita della moglie. Un lutto terribile anche ancora oggi fa fatica a metabolizzare. Federico Grieco nella vita è un portiere, ma aveva il sogno di cantare ed è per questo che ha spronato i suoi ragazzi a non arrendersi mai. Durante una puntata del loro show, con l’aiuto di Maria De Filippi, Pio e Amedeo hanno voluto fare una sorpresa a papà Federico per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto per loro. “Oggi siamo qui dove non avremmo mai pensato di essere. Siamo felici di averlo atto con te al fianco. Oggi è anche il tuo giorno, anzi un tuo traguardo”, inizia così la lettera che i due comici hanno dedicato al padre di Amedeo, evidentemente commosso.

Un ricordo anche a mamma Rosa, scomparsa all’età di 56 sei anni lo scorso giugno: “Se lo sarebbe meritato mamma, dopo una vita di sacrifici, lo so pure io, e invece la vita è cosi. E da dieci mesi ti sei cancellato un po’ il sorriso… Ti ha lasciato a fare tutto da solo, a portare sulle tue spalle oltre al dolore il peso delle responsabilità di cui quel portento di donna ti aveva alleggerito per una vita intera”, aveva letto Maria De Filippi.



