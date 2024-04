Federico Fashion Style, aggressione omofoba: come sta? /”Schiaffi e pugni perché sono gay: nel 2024 non si..”

FEDERICO FASHION STYLE, “AGGREDITO IN TRENO DAVANTI A TUTTI”

Federico Fashion Style come sta dopo l’aggressione omofoba di cui aveva parlato di recente? Questo pomeriggio il 34enne originario di Anzio tornerà infatti questo pomeriggio negli studi di “Verissimo”, dove è stato più volte ospite, per raccontare nel talk show per la prima volta in esclusiva in televisione e nei dettagli questa difficile esperienza con la padrona di casa, Silvia Toffanin, e fornire nuovamente la sua versione dei fatti dopo la denuncia fatta nelle scorse settimane attraverso i propri canali social. E, in attesa di scoprire cosa dirà il noto parrucchiere su Canale 5 possiamo ripercorrere la vicenda che lo ha visto coinvolto qualche giorno fa.

Federico Fashion Style, nuovi dettagli dopo l'aggressione: "Trauma cranico-facciale"/ "Colpito da un omofobo"

L’aggressione omofoba a Federico Lauri (Federico fashion style) risale infatti ad alcuni giorni fa ed era stato lo stesso hairstylist, protagonista di alcuni reality show di successo e titolare di diversi saloni diventati un ‘must’ per la clientela VIP ma non solo, a denunciare attraverso il profilo Instagram. Nel suo racconto Federico Fashion Style aveva rivelato ai propri follower di essere stato aggredito durante un viaggio in treno, aggiungendo che gli insulti che aveva subito erano dovuti al suo orientamento sessuale: il 34enne laziale, infatti, qualche mese fa aveva deciso di fare coming out proprio davanti alle telecamere di “Verissimo”, confessando proprio alla Toffanin non solo di essere omosessuale ma di aver nascosto per tanto tempo la verità al fine di difendere la figlia avuta con la sua ex moglie, Letizia Porcu, rimasta comunque accanto a lui per alcuni anni per il benessere della bambina.

Federico Fashion Style è innamorato? "In questo momento solo frequentazioni"/ "Magari mi innamorerò di…"

FEDERICO FASHION STYLE, “DENIGRATO PERCHE’ GAY: VI PREGO, SMETTETE DI…”

“Sono stato vittima di un’aggressione omofoba” aveva raccontato Federico Lauri (Federico fashion style) nella sua denuncia social, raccontando nei particolari l’esperienza avvenuta in treno: “Sono stato preso a schiaffi e mi hanno dato un pugno in faccia: sono stato insultato e denigrato per il mio orientamento sessuale” aveva rivelato su Instagram in un post che immediatamente aveva fatto il giro del web ed era stato ripreso dalle principali testate d’informazione. “È vergognoso nel 2024” aveva poi proseguito nel suo post e pubblicando anche un video realizzato in ospedale, dove Lauri si era recato in seguito per sottoporsi ad alcuni accertamenti di routine in merito alla stessa aggressione.

Pechino Express 2023: Federico Fashion style concorrente?/ Spunta l'indiscrezione, ma...

“L’omosessualità non è una malattia… Vi prego, smettete di chiamare la gente fr***o…” era l’invito di Federico Lauri ai suoi follower ma non solo, per sensibilizzare sulla tematica e cercare di proteggere anche chi è meno celebre di lui e non ha a disposizione il megafono dei social network: infatti spesso i riflettori non si accendono su storie di periferia o di ordinaria discriminazione che ancora accadono purtroppo nel 2024 e che a volte i giornali e i siti di informazione trascurano quando non riguardano personaggi noti. “Uno nella vita ci nasce così, non ci diventa (…) Tre anni fa ho avuto una piccola frequentazione e ho capito che non potevo più nascondermi, perché era qualcosa che mi faceva stare male” aveva rivelato Federico Fashion Style al rotocalco di Canale 5 a proposito della fine della relazione con la Porcu, durata 17 anni, e la scelta di rivelare il proprio orientamento dopo tanto tempo vissuto nell’ombra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA