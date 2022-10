Federico Fashion Style al Grande Fratello Vip dopo la fine con Letizia Porcu?/ L’amore per la figlia

Dopo diciassette anni Federico e Letizia non stanno più insieme

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati. A darne notizia è stata lei, con un post, dove ha scritto: “dopo diciassette anni insieme le strade mie e di Federico si dividono rimarrà una grande amicizia.” E una splendida bambina, aggiungiamo noi. Già perché la loro relazione, iniziata quando entrambi avevano soltanto sedici anni, ha dato alla luce Sophie Maelle, una splendida ragazzina, che Federico ama alla follia. Così come anche la madre.

Proprio durante la festa per il suo trentesimo compleanno, a Milano, il parrucchiere delle star aveva speso parole di profondo affetto per la primogenita: “tu sei la mia gioia Sophie! Se il mio respiro, il mio presente eil mio futuro! Ti amo alla follia.” A ben vedere queste parole facevano già emergere una crisi con la sua compagna Letizia. Adesso che lei ha deciso di rendere pubblica la loro separazione tutto appare più chiaro.

C’è chi sostiene che Federico è già pronto, con le valigie fatte, ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Lui e Letizia sono sempre stati molto uniti, anche quando la vita li ha messi davanti a un grande ostacolo: la difficoltà di avere dei figli. “Attraverso la fecondazione assistita è arrivata la nostra Sophie”, aveva raccontato Federico in un’intervista al settimanale ‘DipiùTv’. Federico è stato anche un concorrente di ‘Ballando con le stelle’.

L’amore verso Letizia non lo ha mai nascosto, anzi. Spesso lui è stato criticato di fingere sul suo reale orientamento sessuale o di giocare a fare il trasgressivo, per avere più attenzione da parte del pubblico, per esempio, quando si esibiva sul palco di Milly Carlucci. Federico non ha mai nascosto la sua passione per i lustrini e le paillette, così come le giacche vistose: un emblema del suo personaggio, d’altronde. E durante tutte queste difficoltà, Letizia, è sempre stata la roccia a cui aggrapparsi, sempre. Tranne l’ultima volta. Una burrasca evidentemente troppo violenta anche per loro.

