Federico Fashion Style al Grande Fratello Vip?/ La compagna Letizia: “Non lo escludo”

Letizia è la nota compagna di Federico Lauri, noto al grande pubblico come Federico Fashion Style. Ultimamente al centro delle polemiche per il nuovo format che sta girando in giro per l’Italia, l’hairstylist è al contempo molto amato dal pubblico a casa. D’altronde il suo carattere fumantino lo ha reso spesso protagonista in Tv anche di scontri particolarmente accesi, come quelli visti nel salotto di Live non è la D’Urso.

Proprio queste sue caratteristiche lo renderebbero un concorrente perfetto per uno dei reality di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6 in primis. Ma Federico parteciperebbe? A rispondere a questa domanda è stata proprio Letizia nel corso di una chiacchierata con il giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News.

Federico Fashion Style pronto al Grande Fratello Vip? Le possibilità ci sono…

Federico Fashion Style potrebbe davvero partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip? La compagna Letizia ha rivelato che “Ora sta uscendo con un nuovo programma, hanno già iniziato le registrazioni in giro per tutta Italia. – quindi gli impegni non mancano per Federico, ma la donna non esclude che possa decidere di partecipare al reality di Canale 5 – Poi vedremo, magari lui ci pensa la mattina e decide subito di farlo!” Letizia, dunque, lascia una porta aperta su una possibile partecipazione di Federico al Grande Fratello.

