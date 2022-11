Federico Fashion Style “approfittarsi piace a tutti!”/ Attacco all’ex Letizia Porcu?

Federico Fashion Style, sfogo social e presunte frecciatine all’ex Letizia Porcu

La rottura tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu continua a rappresentare un dolore immenso per l’hairstylist dei Vip, che però ora sembra aver lasciato il posto alla rabbia. Dopo lunghi anni d’amore e la nascita di una splendida figlia, Sophie Maelle, la coppia si è detta addio e gli strascichi della separazione sembrano irreparabili. Attraverso alcune polemiche stories condivise sul proprio profilo Instagram, Federico Fashion Style si è lasciato andare ad una serie di sfoghi e frecciatine social molto probabilmente indirizzate alla ex.

Una di queste comincia con una dedica presumibilmente indirizzata all’adorata figlia, per poi sfociare in un aspro sfogo personale: “Io e te nel letto è la cosa più bella che possa esistere, il tuo respiro è il mio ossigeno! Non rimpiango nulla, perché se lo farei non avrei te! Ma sicuramente se ci fosse la possibilità di andare indietro con il tempo, penserei molto di più a me e alla mia felicità! Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi. Vi fanno credere che lo stanno facendo, ma poi quando possono farvi del male ve lo fanno, e ve lo fanno anche molto! Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!“.

La rabbia di Federico Fashion Style: “Ci sarà giustizia, vergogna!“

La rabbia di Federico Fashion Style per la fine dell’amore con Letizia Porcu si è riversata nelle ultime ore sui social. Numerosi gli sfoghi condivisi su Instagram, come un’altra Instagram story che recita: “Inutile camuffare cattiveria, invidia e falsità dietro a sprazzi di bontà e vittimismo. Anche lo sporco sotto il tappeto, non si vede, ma c’è“. Un’altra, a seguire: “E poi c’è chi vede lo sporco e vi passa sopra, tanto importante è apparire, farsi vedere nei locali, felici, quando poi a casa si ha questo! I sacrifici non piacciono a nessuno, ma approfittarsi e sfruttare l’occasione piace a tutti!“.

Nella medesima Instagram story, si leggono altre dichiarazioni sparse qua e là, come: “Dio è grande, ci guarda, ci giudica e ci punisce, e se c’è Dio ci sarà giustizia“. Sino a un “Vergogna!” che testimonia, ancora una volta, l’attuale stato d’animo di Federico Fashion Style. Il difficile epilogo di un amore che sembrava potesse durare per l’eterno: l’hairstylist, dopo la rottura con Letizia Porcu e l’intervista fiume rilasciata a Verissimo, chiude un importante capitolo di vita e ricomincia da se stesso e dall’amore per la figlia Sophie.













