Federico Fashion Style, conto choc: 5mila euro/ Lite con cliente, ma lui “Non è vero”

Nessun diverbio tra Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri e una cliente per un conto troppo salato in seguito ad un trattamento eseguito nel salone di Anzio di proprietà dell’hair stylist. Nelle scorse ore, si era diffusa la notizia di un intervento della polizia nel salone di bellezza dopo che la cliente si sarebbe rifiutata di pagare un prezzo, a suo dire, troppo alto dando vita ad un diverbio con il titolare. Una versione che, tuttavia, è stata prontamente smentita da Federico Fashion Styles che, ai microfoni de Il Corriere della Città, ha raccontato cos’è successo davvero all’interno del suo salone con la cliente in questione. “Nulla di tutto ciò è vero l’unica cosa vera è che c’era stato un fraintendimento con una cliente, che peraltro conosceva bene i nostri prezzi, che sono comunque detti in partenza. Non facciamo sorprese a nessuno. Comunque con la signora è stato chiarito tutto in modo tranquillo e sereno, non capisco perché dare clamore a una notizia infondata, ingigantendola e infangando così la mia reputazione, visto che in questo modo sembra che io voglia approfittarmi delle clienti quando invece non è vero”, ha dichiarato l’hair stylist a Il Corriere del Mezzogiorno aggiungendo di aver dato incarico al proprio legale di chiarire la situazione per evitare di diffondere un messaggio sbagliato.

FEDERICO FASHION STYLE, LITE CON CLIENTE? “TUTTO FALSO”

Federico Fashion Style smentisce tutto anche ai microfoni di Fanpage. Nessun diverbio all’interno del suo salone di Anzio. L’hair stylist, infatti, ribadisce che, all’interno dei suoi saloni di bellezza, tutti i prezzi sono già esposti e nessun cliente va incontro a delle “sorprese”. “Sono informazioni assolutamente sbagliate, non è assolutamente vero, non è mai accaduto questo fatto. Non c’è stato alcun problema riguardo a un conto troppo alto rispetto ‘a quanto pattuito'”, ha ribadito ai microfoni di Fanpage l’hair Stylist che, inoltre, su Instagram, ha pubblicato una serie di storie dando risalto alla presenza di Valeria Marini all’interno del suo salone di bellezza di Anzio aggiungendo che non c’è mai stato l’intervento della polizia. Secondo il Corriere della Sera, il conto era di 5mila euro per un trattamento estetico, ridotto poi a 1.500 euro.



