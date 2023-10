Federico Fashion Style: “Da piccolo pesavo 110 kg”/ “Letizia? La amavo anche se sono omosessuale”

Federico Fashion Style è stato il secondo ospite della terza puntata di Belve, celebre programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, famosa per le sue interviste taglienti con le quali torchia i suoi ospiti. Ed appena si è seduto la conduttrice ci ha tenuto a ribadire come “il suo agente è da tantissimo tempo che mi propone la sua presenza”, chiedendo come mai sia la persona giusta per il programma, che secondo lui è perché “mi puoi fare domande alle quali possono rispondere in maniera molto trasparente”.

Così, andando oltre alla frecciatina, Federico Fashion Style si è raccontato, mettendosi alla prova come promesso. Ama, racconta, “essere riconosciuto”, mentre teme “il giudizio degli altri” e sostiene di essere una star “perché mi acclamano e mi seguono milioni di persone su Instagram”. Sul successo, sottolinea che “c’è sempre chi ti giudica e ti ritiene una macchietta, mentre altri percepiscono che sono così naturalmente e non recito una parte”. Parlando della sua infanzia, Federico Fashion Style racconta che “mio padre pensava che io facessi un altro lavoro, ma ho preferito fare il parrucchiere” e ricorda anche che “amavo mischiare cose e pensavo di fare il perito agrario. Però con il diploma non ci facevo niente” ed oggi sostiene che non gli dispiace non aver studiato.

Federico Fashion Style: “Il mio coming out non fu strumentale”

Continuando a parlare della sua infanzia, Federico Fashion Style racconta di quando “pesavo 100/110 chili. Ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, poi un giorno ho detto basta e ho preso la mia vita in mano. Era difficile vestirmi perché ero già estroso e non trovavo le taglie giuste ne mi sentivo bene in quei vestiti”. Sempre da piccola, racconta, “mi piaceva fare cose che agli altri non piacevano, come pettinare i capelli alle mia amiche”.

Poi con il tempo Federico Fashion Style ha realizzato di essere omosessuale, una cosa che capì “già da piccolo, ma realizzai nell’adolescenza perché per me l’amore non è o uomo o donna. L’ho vissuto con serenità anche se le battute tra i bulletti c’erano ed ero l’unico maschio della scuola ad essere vestito diversamente. Ci ho messo tanto a dirlo perché non ero sicuro” e in quel momento amava Letizia. “L’ho amata e volevamo intraprendere una vita assieme. Siamo stati 17 anni assieme, anche se uniti 13 e ci amavamo come una famiglia normale. Credo lei abbia sempre saputo o immaginato della mia omosessualità, ma penso che stesse bene anche a lei”.

Federico Fashion Style, però, ci tiene anche a rifiutare categoricamente l’idea che il suo coming out fu strumentale, “e chi mi conosce lo sa bene. Ma non l’ho mai fatto perché volevo tutelare mia figlia a tal punto che dovevo essere io a dirglielo. Era un momento in cui tante persone parlavano e mi misi in mezzo”. Adesso non è innamorato, ma non sa rispondere alla domanda se tornerebbe assieme a Letizia, ricordando come “abbiamo vissuto molti momenti bellissimi”. Infine, parlando della separazione con la moglie, sostiene di non riuscire a vedere molto sua figlia, “è una situazione che non vivo bene perché la vedo troppo poco, lei è la mia ragione di vita e credo non ci sia niente più importante di lei. Sono un padre particolare perché possono essere padre, madre e amico, sono tutto per lei e lei è tutto per me”

