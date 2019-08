FEDERICO FASHION STYLE DERUBATO A MILANO/ Piange per un Rolex e scoppia la polemica

Brutta avventura per Federico Fashion Style che ha subito una rapina. Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, è stato derubato in corso Como a Milano: avvicinato da un ‘tizio nigeriano’, l’hair stylist si è visto strappare dal polso il suo Rolex il tutto in meno di dieci secondi. A raccontare la disavventura nel dettaglio è stato proprio il parrucchiere che sui social ha postato un lunghissimo messaggio. “Ragazzi vi voglio raccontare un fatto accaduto a corso Como, Milano. Un tizio nigeriano si avvicina al mio braccio e nella frazione di un secondo mi strappa il Rolex dal braccio! È durato tutto meno di 10 secondi!” dice Federico che poi mostra il suo anello: “la croce era bassa e ora è alta: pensate il dolore che mi ha fatto”. L’hair stylist prosegue dicendo: “mi è andata anche bene, poteva portarmi via il braccio! No comment!”, ma poco dopo si scaglia contro il ‘tizio nigeriano’ con parole che hanno creato l’ennesima polemica: “io direi che questa gente debba tornare al proprio paese! Vergogna! Senza parole. Oltre la paura, anche il valore affettivo dell’orologio! Era un regalo di Valeria Marini al mio compleanno di due anni fa! Io chiedo solo giustizia per questa gentaglia che gira! Vergogna”.

Federico Fashion Style piange per il Rolex rubato

La vicenda della rapina del Rolex ha toccato profondamente Federico Fashion Style che, dopo aver pubblicato un post in cui ha spiegato come sono andate le cose, ha poi condiviso con i suoi follower un video in cui piange. “Ragazzi sapete qual è poi la cosa che proprio mi fa rimanere male, che oltretutto era un regalo che mi aveva fatto Valeria Marini ad un compleanno. Io ci tenevo troppo…è andata…” dice in lacrime Federico, ma i suoi post non vengono graditi da una parte dei follower che lo riempiono di critiche al punto da costringerlo a rimuovere i post. La polemica però non si è placata, visto che alcuni haters o utenti hanno continuato a commentare le sue parole sotto altre foto del parrucchiere.

Federico Fashion Style: è polemica per il Rolex rubato Non è bastato a Federico Fashion Style cancellare i post sulla rapina del Rolex per sedare gli animi e far cadere la cosa nel dimenticatoio. L’hair stylist, non solo ha dovuto sopportare il furto subito, ma si è ritrovato anche coinvolto in una vera e propria polemica con tantissimi utenti che hanno deciso di commentare la notizia. “Ciao caro mi dispiace per il rolex, ma meglio a te che a una persona anziana con poca pensione… se pure ti sei messo in posa per fare la foto tanto disperato non mi sei sembrato … applica 11 extension e te lo ricompri” scrive un utente, a cui fa eco un altro che dice: “Dicci come fai a sapere che l’uomo che ti ha rubato l’orologio era nigeriano. Rispondi dai”. Ma non finisce qui, visto che un altro utente commenta: “guarda che è inutile che cancelli i post, ormai hai ottenuto quello che volevi, ovvero pubblicità”, ma l’apice arriva con il commento di un utente che scrive: “fingere di piangere, taggare la pagina di Rolex come se sperassi che te ne mandino uno nuovo, utilizzare frasi oggettivamente razziste aggiungendo il solito “io non sono razzista” e parlarne con così tanta naturalezza, io boh, non ho parole”.

