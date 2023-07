Federico Fashion Style: “Devo abbandonare la mia casa”/ “È solo una ripicca della mia ex perché…”

Federico Fashion Style e l’abbandono della casa

Dopo essersi sfogato sui social, Federico Fashion Style è tornato a parlare della situazione provata che sta affrontando dopo la fine del matrimonio con Letizia Porcu con cui ha avuto la figlia Sophie Maelle, di 6 anni. La piccola è rimasta a vivere con la madre e, a quest’ultima e alla bambina il giudice ha affidato la casa di Federico Lauri, questo il vero nome dell’hair stylist. Leticia Porcu e la piccola Sophie potranno così andare ad abitare nella casa di Federico Fashion Style che dovrà trovare una nuova sistemazione.

Una decisione, quella del giudice, che l’hair stylist non condivide come ha ribadito in un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Nuovo raccontando di essere molto amareggiata perché si tratta di una casa che gli era stata regalata dai genitori.

Le parole di Federico Fashion Style

“Devo abbandonare la mia casa. Me l’avevano regalata i miei genitori, dopo averla costruita con tanti sacrifici, quando ho compiuto 18 anni. Il giudice l’ha affidata a mia figlia, ma lei e sua madre non ci andranno mai. È solo una ripicca della mia ex, che si è vista negare l’assegno di mantenimento di 10 mila euro mensili. Che cosa mi ha fatto più male? Il fatto che la mia ex sostenga che sarebbe stata nostra figlia a chiedere la casa. Ma come può una bambina di 6 anni avanzare una simile richiesta?”. Con queste parole, Federico Fashion Style ha commentato su Nuovo la decisione del giudice.

L’hair stylist, inoltre, ha aggiunto: “Se a mia figlia servisse davvero casa mia, io andrei anche a vivere in auto! Adesso mi sono vicino migliaia di padri separati che si trovano nella mia stessa situazione e che mi hanno scritto per esprimermi solidarietà. Non tutti hanno le mie possibilità economiche e possono permettersi di trovare una nuova dimora”.

