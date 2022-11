Federico Fashion Style, disperato “Sto male”/ “Vedo mia figlia solo in certi orari”

Federico Fashion Style: in lacrime sui social

Federico Fashion Style sta vivendo un periodo complicato dopo aver chiuso la lunga relazione con la compagna Letizia Porcu, con cui ha avuto la figlia Sophie Maelle. Nelle ultime ore il famoso hair stylist si è sfogato sui social network, partendo da una serie di notizie circolare su di lui, per fare chiarezza sulla fine della sua relazione con Letizia: “Tra me e lei non c’era più amore da tre anni. Lei era consapevole che la nostra storia fosse finita. Noi stavamo insieme per amore di nostra figlia e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c’era più niente. C’era solo un grande bene”. Poi con amarezza ha aggiunto, senza riuscire a trattenere le lacrime: “Poi dopo ti accorgi che le persone che avevi vicino non sono le persone che pensavi di avere vicino. Io non sto così per la storia mia e di Letizia che è finita, perché io non credo più nell’amore. L’amore non esiste”.

Federico Fashion Style ha così rivelato che l’ex compagna Letizia Porcu ha imposto degli orari per le chiamate alla figlia Sophie Maelle: “Non esiste una regola, ma lei ha deciso che io posso sentire mia figlia solo alle 7.30 e alle 21. Sto male, la chiamo e non mi risponde. Le scrivo e non mi risponde e mi dice ‘devi aspettare l’orario’. Poi dicono che io dico bugie, che ho una vita parallela, ma quale vita parallela?”. In questi mesi, Federico Fashion Style è stato accusato di aver avuto una vita ambigua per anni, che alla lunga avrebbe portato alla fine del rapporto con l’ex compagna conosciuta durante l’età dell’adolescenza e mai sposata: “La verità lei la sa! Lei ha accettato di rimanere a casa, lei era consapevole che il nostro amore era finito. Io non ho mai avuto nessuna vita parallela e lei lo sa bene”. Con le lacrime sul viso, ha concluso: “Se c’è un Dio ci sarà giustizia perché io voglio solo l’amore di mia figlia”.

