Federico Fashion Style è gay? “Basta maschere”/ Sonia Bruganelli punge: “Sconvolta, non me l’aspettavo…”

Federico Fashion Style è gay? Le rivelazioni dell’hairstylist

Federico Fashion Style è gay? Per alcuni una domanda che crea curiosità, per altri un ‘segreto di Pulcinella’, sta di fatto che ad oggi il celebre hairstylist e volto televisivo non ha mai fatto coming out, dichiarandosi anzi in passato ‘etero’. Lo ha fatto lo scorso anno nel salotto di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, ma è poi tornato sull’argomento in altre interviste.

Sonia Bruganelli asfalta Luca Onestini al GF Vip: "Pagliaccio! Racconti stupidaggini"/ "Persa credibilità"

In una rilasciata non molto tempo fa al settimanale Nuovo diceva: “In questo momento nella mia vita non ho nessuno. […] Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole.” Parole già meno decise rispetto a quelle dichiarate dalla Bortone.

GF Vip, Sonia Bruganelli su Dana/ "Ha modi un po' aggressivi, ma non dice cose sbagliate". E punge Onestini!

Federico Fashion Style gay? La stoccata ironica di Sonia Bruganelli

Federico Lauri, vero nome del celebre parrucchiere, si è però reso recentemente protagonista di uno sfogo su Instagram, durante il quale ha annunciato che presto ‘dirà tutto’, facendo rivelazioni importanti: “[…] la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io. Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito – ha dichiarato, annunciando che – Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti.”

Sonia Bruganelli punge Signorini "bimbomin*ia che fa i TikTok"/ Gelo al GF Vip!

Dichiarazioni che hanno fatto tornare Federico al centro degli articoli di gossip. Proprio uno di questi articoli – dal titolo ‘Federico Fashion Style è gay?’ – è stato ripostato da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram e da lei commentato con ironia: “Sono sconvolta, non lo avrei mai detto”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA