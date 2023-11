Federico Fashion Style è innamorato? “In questo momento solo frequentazioni”/ “Magari mi innamorerò di…”

Federico Fashion Style e la rottura con l’ex compagna: “Siamo stati una coppia vera“

Federico Fashion Style ha di recente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato di carriera e vita privata. Il parrucchiere dei Vip, prossimo al ritorno sul piccolo schermo con Il salone delle meraviglie, si è soffermato in particolare sulla storia d’amore con l’ex compagna Letizia, dalla quale è nata anche una bambina, Sophie. Dopo la rottura con la fidanzata, Federico Lauri ha poi rilasciato un’intervista a Verissimo in cui ha fatto coming out, confessando per la prima volta la propria omosessualità.

Pechino Express 2023: Federico Fashion style concorrente?/ Spunta l'indiscrezione, ma...

«Per me non era facile, dovevo fare i conti con il giudizio, mia figlia, il lavoro“, ha confessato. Nonostante la rottura, Fashion Style non rinnega la sua storia d’amore con l’ex fidanzata: “Ma per 17 anni siamo stati una coppia vera. Stavo bene con Letizia e, quando la nostra storia è finita, ho voluto parlarne io pubblicamente. Ho detto che non c’è differenza tra l’amare un uomo, una donna o una pianta. E il giorno dopo il fioraio mi ha recapitato un salice piangente. Sul bigliettino c’era scritto: “vorrei essere io la tua pianta”».

Pechino Express 2023: Federico Fashion style concorrente?/ Spunta l'indiscrezione, ma...

Federico Fashion Style: “Magari mi innamorerò di una donna“

Federico Fashion Style, in riferimento allo spasimante e al regalo ricevuto, si è soffermato anche sulla sua attuale situazione sentimentale. Al momento, spiega, è troppo presto per parlare di amore e si sta godendo il suo presente: “In questo momento solo frequentazioni. Voglio essere libero senza precludermi nulla“. E, a seguire, si sbilancia sul suo prossimo amore, svelando: “Chissà, magari mi innamorerò di una donna».

Parlando di imminenti progetti futuri, Federico Lauri si sbilancia e parla di una novità in cantiere: “Un progetto nuovo, che sarà definito a giorni. Sarà un ritorno al passato“. Cosa bolle in pentola nel futuro professionale del noto parrucchiere delle celebrità?

Pechino Express 2023: Federico Fashion style concorrente?/ Spunta l'indiscrezione, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA