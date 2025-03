Federico Fashion Style e Antonella Mosetti, cosa si nasconde dietro le liti

Spunta a galla una curiosa verità tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti, che in passato sono stati protagonisti di una discussione in tv passata alla storia, ma intorno alla quale emerge ora uno scenario che era stato già teorizzato. La showgirl, che negli ultimi anni si è dedicata con grande dedizione alla crescita del suo profilo Onlyfans, ha raccontato in una intervista concessa a No Lies Podcast:

“Quello che è successo con Federico Fashion Style non era vero… Anche perché due mesi fa ha fatto il compleanno, sono andata qui a Roma e lui ha detto: ‘Adesso lo dico, Antonella i soldi me li ha dati cash‘” ha confessato Antonella Mosetti riguardo agli avvenimenti accaduti con Federico Fashion Style. I due si erano scontrati sia nei salotti di Barbara D’Urso che tramite la trasmissione di Francesca Fagnani, Belve e tra i due erano volate parole grosse nelle varie occasioni.

Federico Fashion Style e Antonella Mosetti: “Rapporti sempre frequenti”

In sostanza, le scenate messe in piedi nei salotti televisivi da Federico Fashion Style e Antonella Mosetti erano organizzate e la stessa showgirl e modella si è lasciata andare a delle importanti rivelazioni. I rapporti tra i due sono sempre stati frequenti, come confessato dalla stessa Antonella Mosetti:

“Io gli ho presentato Valeria Marini e tutti, siamo amici”. Poi, come spesso succede tra amici, “non ci sentivamo da tanto tempo, lui ha voluto prendere la palla al balzo per farsi invitare dalla D’Urso” le parole su Federico Fashion Style.

