Federico Fashion Style e Letizia Porcu, si sono lasciati dopo 17 anni/ “Cosa resta é ‘amicizia’”

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si lasciano, dopo oltre un decennio di unione e la figlia

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si dicono addio, dopo 17 anni di unione, segnata dalla nascita della figlia Sophie. Un’altra coppia che scoppia, dopo la separazione tra i coniugi storici Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ormai ex avevano evitato il matrimonio, in quanto da lui considerato come una consuetudine e formalità per le coppie destinate a durare poco. E la notizia della rottura, lanciata in rete da Letizia Porcu, viene ora ripresa tra le Instagram stories dal blogger Amedeo Venza: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”.

Della unione dei due ex rimane, quindi, un rapporto di stima e complicità nel ruolo di genitori, tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu, con l’intento di quest’ultimi di assicurare una crescita felice alla piccola Sophie.

L’ufficializzazione della rottura tra Letizia Porcu e l’haistyler dei vip si registra dopo il party di compleanno tenuto da Federico Fashion Style in occasione della celebrazione dei suoi 33 anni, lo scorso 5 ottobre. “Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre”, é il messaggio che il festeggiato scrive via social, dedicato alla figlia avuta da Letizia Porcu.

Sophie nasceva con l’ausilio della fecondazione assistita

La storia d’amore ormai giunta al capolinea naufraga dopo 17 anni di amore. Federico Fashion Style e Letizia Porcu si conoscevano durante l’adolescenza, nel 2006, e il legame si è poi evoluto con la nascita della piccola Sophie, concepita per mezzo dell’ausilio della fecondazione assistita di cui la coppia si avvaleva nel 2017. “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per varicocele”, aveva spiegato Federico in un’intervista concessa a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Letizia, che nel CV vanta gli studi presso L’Istituto di moda, era diventata parrucchiera per poter lavorare al al fianco del compagno. La coppia, nonostante la complicità, aveva scelto di evitare il matrimonio: “È fuori moda”, riferiva lui in un’intervista a Nuovo: “Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”.

