Federico Fashion Style/ “Francesca Pascale e Paola Turci? Felice per le mie amiche”

Sul gossip del momento si pronuncia anche il famoso Federico Fashion Style. Federico Lauri, questo il suo vero nome, conosce sia Paola Turci che Francesca Pascale e, raggiunto da Il Messaggero, ha detto la sua anche sul presunto bacio finito sul settimanale Oggi questa settimana. Da un mese, e oltre, ormai si parla di una possibile relazione tra la cantante e l’ex di Silvio Berlusconi, ma le due non hanno mai confermato e smentito la cosa e lo stesso continuano a fare dopo l’articolo e le foto uscite sul settimanale. Intorno a loro, invece, sta succedendo di tutto perché in molti sembrano scandalizzati dalla cosa e altri ancora sono scandalizzati, a loro volta, da quelli che continuano a criticare quello che potrebbe essere il rapporto nato tra le due.

FEDERICO FASHION STYLE SI PRONUNCIA SUL BACIO TRA PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE

A metterci la ciliegina sulla torta, senza confermare o smentire la relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale, è proprio Federico Fashion Style che si nasconde dietro ad un: “Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro“ e poi ancora: “La libertà è sinonimo di felicità”. Nella stessa intervista poi rivela anche come sono le due in versione clienti: “Francesca Pascale è una bellissima persona, una ragazza semplice” e sulla Turci: “Sì è fidata di me, a Sanremo due anni fa le ho consigliato di scoprire il viso, di non coprire le cicatrici con i capelli, sei bellissima le ho detto”. In molti in questi giorni hanno detto la loro sulla possibile liason tra la cantante e la Pascale, arriverà anche la loro versione nei prossimi giorni?



