Federico Fashion Style “ho chiuso una storia che era già chiusa”/ E su Letizia Porcu…

Federico Fashion Style dopo l’addio a Letizia Porcu: “L’amore per me non esiste“

Lo scorso ottobre si sono detti addio e, ora, hanno deciso di imboccare strade separate. Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati dopo una lunghissima storia d’amore e la nascita di una figlia, Sophie Maelle, ma permangono tuttora strascichi significativi dopo la rottura. Se la Porcu ha aperto un nuovo capitolo di vita, trovando l’amore al fianco del dj Vincent Arena, l’hairstylist dei Vip non risparmia frecciatine social alla ex. Nelle ultime ore, in particolare, ha aperto un box di domande su Instagram rispondendo senza filtri e in totale sincerità.

“L’amore per me non esiste, o almeno in questo momento storico. L’unico amore della mia vita che sarà per sempre è di mia figlia“, spiega Federico Fashion Style rispondendo ad un follower. La rottura con Letizia Porcu è ancora una scottatura troppo forte da superare, così come i presunti motivi dell’addio non del tutto rivelati. A testimonianza del difficile periodo che sta attraversando sul fronte sentimentale, a chi gli chiede se ora è single risponde: “Ovviamente e lo sarò per sempre“.

Federico Fashion Style sta attraversando un periodo decisamente complicato, segnato dalla sofferenza degli ultimi mesi ma anche da una importante consapevolezza. “Ho imparato che i proverbi non sbagliano mai… quando si chiude una porta si apre sempre un portone” scrive su Instagram rispondendo ai followers. E a chi gli chiede se in questo momento sta faticando a rialzarsi, risponde: “Io non mollerò mai, mia figlia è la mia unica ragione di vita, e nessuno potrà mai dividermi da lei“.

Molte domande sul box Instagram, ovviamente, hanno fatto riferimento alla fine della storia con Letizia Porcu. Federico Fashion Style cerca però di rasserenare tutti, spiegando che la vita va avanti e che grazie soprattutto all’amore per la figlia riuscirà a superare ogni difficoltà: “Ragazzi ma non è morto mica nessuno, ho solo chiuso una storia, che già era chiusa, solo che continuava per il bene di mia figlia (da parte mia), dall’altra probabilmente…“. Queste ultime parole suonano come una frecciatina alla ex, a conferma dei rapporti tesi con cui si sono lasciati e delle ancora misteriose ragioni della frattura.













