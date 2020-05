Federico Fashion Style/ “Ho riaperto il salone finalmente”. Poi offre lavoro a…

Pubblicità

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, in collegamento con Vieni da me, racconta il primo giorno di riapertura del suo salone. Dopo due mesi di lockdown, anche Federico Fashion Styles ha finalmente riaperto il suo salone di bellezza accogliendo le sue clienti a cui ha dedicato tutto il suo tempo. “Cosa ti hanno chiesto di più?”, chiede Caterina Balivo. “Mi hanno chiesto di coprire i capelli bianchi e le barrature di colore frutto dei disastri che hanno combinato facendo il fai da te a casa”, svela l’hair-stylist che non vedeva l’ora di riaprire per poter rendere bellissime le sue clienti. Federico, poi, svela che, spesso, gli è capitato di fare i conti con clienti scontenti che rifiutano di pagare il conto: “in questo caso cerco di capire se è realmente scontenta o se è solo un modo per non pagare”, fa sapere. Dopo aver visto il look di Natasha Stefanenko, in collegamento dalla sua casa, poi, Federico Fashion Style si complimenta con la showgirl per la bravura offrendole lavoro nei suoi saloni. “Cerco personale, se ti interessa, domattina sei assunta”, scherza l’hair-stylist.

FEDERICO FASHION STYLE: “MIA FIGLIA E’ PER TUTTA LA VITA”

Nonostante non vedesse l’ora di tornare a lavoro, Federico Fashion Style ha sfruttato la quarantena per vivere totalmente il suo rapporto con la figlia Sophie Maelle che oggi ha tre anni e che è nata dal suo amore con la compagna Letizia. “Questa quarantena per me è stata bellissima perchè ho potuto vivere tante cose che, lavorando, non avevo mai fatto come preparare i biscotti con mia figlia e svegliarmi con lei. Non rinuncerò a prendermi un giorno libero a settimana per stare con lei perchè ho paura che prenda male il distacco”, ammette l’hair-stylist.



