Federico Fashion Style, il provino al Grande Fratello/ “Partecipai perché avevo un sogno”

Rivelazione choc cosa lega Federico Fashion Style al Grande Fratello?

Federico Fashion Style è uno degli hair stylist più famosi e amati d’Italia. Conosciutissimo nel suo ambito, richiesto da tanti vip e influencer, Federico è diventato ben presto un volto noto del mondo del gossip e della tv italiana. Nella sua intervista a Verissimo, il “parrucchiere” più famoso d’Italia ha parlato di quanto il suo lavoro sia importante nella sua vita, ma non soltanto. Federico ha anche avuto modo di rivivere il momento in cui, appena maggiorenne, aveva partecipato al provino per il Grande Fratello.

Nel video mandato in onda, l’allora aspirante hair stylist raccontava le sue ambizioni e i suoi desideri. “Ciao! Sono Federico, ho 18 anni ed a chi non piacerebbe diventare famoso? A me piace! Mi piacerebbe anche per poi potermi aprire un negozio e mettermi in discussione sul fatto che sono un po’ mammone” raccontava nel corso del provino. Un sogno che poi è diventato realtà, vista la popolarità avuta negli anni a seguire.

Federico Fashion Style e ll provino per il Grande Fratello

Dopo aver rivisto – non senza emozione – il suo provino, Federico Fashion Style ha raccontato: “Avevo 18 anni e sognavo già di diventare famoso e di aprirmi un negozio. Per quello volevo fare il Grande Fratello. Pensavo se vinco con il montepremi mi apro un salone a Milano, al Duomo”. Il sogno di aprire un negozio, dunque, si è realizzato. Così come il desiderio di essere considerato meno ‘mammone’, nonostante il rapporto con sua madre resti assolutamente speciale: “Per me è stata la mia fatina, mi ha sempre protetto e ha sempre creduto in me, e io da bambino la domenica amavo farle le acconciature con gli stuzzicadenti”.

Federico ha poi raccontato di aver sofferto, nei primi anni di notorietà, per le critiche: “Nel paesino quando ti vesti in modo particolare – con paillettes – attiri l’attenzione ed anche delle critiche. Quindi quando uscivo con i miei amici cercavo di non osare troppo. Solo che poi mi sono detto perché dovevo nascondere il mio essere. Ad oggi delle critiche non mi frega niente. Ci rimango un po’ male nel momento in cui viene messa in dubbio la famiglia e mia figlia. Sono stato giudicato in maniera pesante come ‘ha fatto l’inseminazione perché non è sua figlia’. Poi è identica a me. Vedi la cattiveria delle persone? Ma delle loro critiche non mi frega davvero nulla. Non mi cambia. Se uno si veste di swarovski o paillettes ha un’altra identità sessuale. Dove sta scritto?”.



