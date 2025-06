Federico Fashion Style saluta i clienti di Napoli e chiude il suo salone in terra partenopea. L’apertura con tanto hype da parte dei fan risale al 2021, quando nel Vomero aveva deciso di dar vita ad un nuovo successo annunciato in Via Scarlatti, nel palazzo Coin. All’epoca si era mostrato molto felice di dare vita alla nuova avventura: “Tutte le mie feste più calde le ho fatte qui. Il salone delle meraviglie a Napoli sarà particolare, con la napoletanità verace di queste donne splendide”.

Lorenzo Tano: "No al Grande Fratello", sogna un figlio con Lucrezia Lando/ "Futuro da papà..."

Dopo quattro anni è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: il salone di Napoli ha chiuso definitivamente le sue porte al pubblico. Al momento l’interno del salone pare essere stato sostituito da un negozio di abbigliamento dato che dalle vetrine si vedono dei manichini. I fan che hanno provato a contattare telefonicamente il contatto di Napoli si sono trovati di fronte ad un’utenza disattivata. Ma per quale motivo Federico Fashion Style ha chiuso il negozio di Napoli? Andiamo a scoprire il perchè e le dichiarazioni del celebre parrucchiere.

Scaletta Cesare Cremonini, tour 2025/ Ordine canzoni e le date dei 13 show in tutti gli stadi italiani

Federico Fashion Style, la dichiarazione post chiusura: “So di incertezze…“

Ad indagare sulla chiusura del negozio è stato Fanpage.it che ha chiesto le motivazioni di questa decisione inaspettata. Federico Fashion Style ha risposto di aver preferito abbassare le serrande per avere più tempo di stare vicino a sua figlia Sophie Maelle avuta dall’ex moglie Letizia Porcu. “Ho chiuso Napoli per star vicino a mia figlia. Ho preferito in questo momento particolare della sua crescita di dedicarmi a lei“, ha spiegato al giornale, “Ho altri 7 negozi in Italia, ho deciso di usare questi giorni per stare con lei, togliere l’impegno in un salone per stare di più in famiglia“.

Delitto di Garlasco, Giletti: "C'è paura di cercare verità"/ Il genetista Capra: "Non ci sono novità"

Il famoso hairstylist ha anche smentito il rumor che circolava rispetto alla chiusura a causa degli affitti troppo alti. Anzi, ha colto la palla al balzo per dire di aver chiuso i battenti per paura che la Coin (nella quale era situato il salone) era in bilico: “So di incertezze nel futuro dei magazzini“. Ciononostante, Federico Fashion Style non ha escluso che un giorno potrebbe riaprire a Napoli e tornare in grande stile anche in una delle città più amate d’Italia.