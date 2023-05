Federico Fashion Style in ospedale: “Ho avuto un crollo”/ “Ricevute accuse gravi solo per soldi”

Federico Fashion Style ricoverato in ospedale: “Ho avuto un crollo”

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato ricoverato. Il celebre hair stylist è finito in ospedale a Roma, dove si è mostrato con tanto di flebo attaccata al braccio, per poi essere dimesso alcune ore dopo, dopo essersi ripreso. Federico è dunque riapparso sui social, spiegando di aver avuto un momento di crollo susseguente ad attacchi e ad una situazione pesante che ha vissuto e sta ancora vivendo.

“Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite!”, è sbottato Lauri su Instagram dopo il ricovero in ospedale. “Posso accettare tutto, ma alcune accuse gravi e inaccettabili, solo a scopo di soldi, non riesco proprio ad affrontarle! Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutto e lì rimarrete scioccati”, ha quindi aggiunto.

Federico Lauri, lo sfogo dopo il ricovero: “Ci sarà giusto tempo per raccontare tutto”

Qualche ora dopo, Federico è tornano nuovamente su Instagram, questa volta spendendo qualche parola in più sull’accaduto ma tornando ad annunciare verità che potrà svelare solo nei prossimi tempi. “Buongiorno a tutti, sono tornato operativo. La faccia vabbè, piano piano. Vi ringrazio per i messaggi che mi avete inviato. Per l’affetto e l’amore nei miei confronti. Io dico sempre che dietro un telefono c’è anche un cuore, un buon 99%. Avete già capito che non sono qui a dirvi per quale motivo sono stato ricoverato.”

Così ha proseguito: “Ci sarà il giusto tempo per raccontarvi tutto. E quando saprete rimarrete davvero… Anzi, leggerete con i vostri occhi. Le cose vanno viste e quando leggerete rimarrete scioccati di cosa è capace di fare l’essere umano pur di guadagnare. Tempo al tempo, come dicevano i nostri nonni. Adesso super operativo”.











