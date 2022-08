Federico Fashion Style in ospedale: “Operato all’addome”/ “Per anni a disagio per un inestetismo, ora…”

Federico Fashion Style operato all’addome: ecco cos’è successo

Federico Lauri, che il pubblico televisivo meglio conosce come Federico Fashion Style, in queste ore si è sottoposto ad un’operazione. Lo ha annunciato lui stesso con un lungo post pubblicato su Instagram in cui si mostra in un letto d’ospedale, specificando i motivi di questo intervento. Federico infatti tranquillizza subito tutti, chiarendo di non essere in un letto d’ospedale per un problema di salute, bensì per un intervento di tipo estetico.

Federico Fashion Style si è infatti sottoposto ad un intervento per rimuovere un accumulo di pelle sulla fascia addominale scaturito da un forte dimagrimento. Un estetismo che da anni lo affliggeva e che oggi ha trovato il coraggio e la forza di rimuovere. “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo, – ha dunque esordito nel suo post, spiegando che – ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo..”

Federico Fashion Style: “Per anni a disagio a causa di un accumulo di pelle sull’addome…”

Federico Fashion Style ha raccontato che da anni vive una forte insicurezza dovuta proprio a questo inestetismo che ha oggi eliminato: “In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, – ha spiegato il celebre parrucchiere del Vip – vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente“. Motivo per il quale cercava di coprirsi con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva.

“Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!” ha annunciato al settimo cielo nel post in cui ammette di averci pensato per lungo tempo prima di decidere. D’altronde, prima di finire sotto il bisturi, le ha provate tutte: “Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer” ma nulla è riuscito ad eliminare il suo accumulo di pelle sull’addome. Ecco perché oggi Federico si dice felice come non lo era da tanto.

