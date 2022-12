Federico Fashion Style: “Io gay? Libero di amare chi voglio”/ “Con me, accanimento…”

Federico Fashion Style e i rumors sulla vita privata

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Letizia Porcu, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, risponde ai rumors sulla sua vita privata. C’è chi pensa che Federico Fashion Style abbia voltato pagina con un uomo e, al giornalista del settimanale Nuovo, risponde: “Per me l’amore non è necessariamente legato ad una donna o ad un uomo” – dice l’hair stylist. “Si può amate tutto, da una pianta a una cosa simbolica”, aggiunge ancora.

Federico Fashion Style, disperato "Sto male"/ "Vedo mia figlia solo in certi orari"

“Io mi sento libero di amare quello che voglio. In questo momento della mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla”, dice ancora l’hair stylist senza sbottonarsi sulla propria vita privata.

Federico Fashion Style: “Non devo dire il mio orientamento sessuale”

Federico Fashion Style racconta che, da sempre, ci sono stati rumors sulla sua vita privata spiegando, tuttavia, di non doversi “giustificare con niente e nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole”.

Federico Fashion Style "approfittarsi piace a tutti!"/ Attacco all'ex Letizia Porcu?

L’hair stylist, inoltre, spiega che non avrebbe problemi a fare coming out: “Non mi sento di dire cosa mi piaccia e cosa no anche perchè io non giudico i gusti altrui. E quindi non riesco a capire questo accanimento nei miei confronti” dice ancora Federico che, dopo aver chiuso un capitolo importante della sua vita, è pronto a concentrarsi su se stesso e non solo sul lavoro.

LEGGI ANCHE:

PERCHÉ LETIZIA PORCU E FEDERICO FASHION STYLE SI SONO LASCIATI/ "Lei mi ha diffidato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA