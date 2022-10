Federico Fashion Style, la figlia Sophie è stata ricoverata in ospedale: come sta?/ Ecco perché…

Federico Fashion Style, ore di paura per il parrucchiere dei Vip: la figlia di cinque anni si è dovuta operare per un’ernia…

Federico Fashion Style non è soltanto il parrucchiere dei Vip ma è anche un papà premuroso e, proprio per il suo essere padre, la giornata di ieri è stata per lui difficile e ricca di ansia. Motivo di ansia e preoccupazione è stata la piccola Sophie Maelle, sua figlia di soli cinque anni avuta insieme alla moglie, Letizia Porcu, con l’inseminazione artificiale. Sophie infatti, nella giornata di ieri, è stata ricoverata all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma per subire un importante intervento chirurgico all’ernia inguinale.

Come ha spiegato papà Federico nelle sue storie Instagram l’intervento non era più rimandabile, pur essendo molto in pensiero per la figlia infatti l’ernia, a lungo andare, avrebbe creato sempre più problemi alla piccola Sophie rendendole difficile vivere normalmente e senza dolori. Ecco il perché di sottoporla, nonostante l’età, all’intervento chirurgico. Intervento che, come rivela Federico Fashion Style è andato decisamente per il meglio: “È andato tutto benissimo grazie a un’équipe di medici e infermieri davvero umani che hanno saputo controllare le ansie di una piccola bambina che non sapeva cosa stava per fare e specialmente a noi genitori, che stavamo morendo di ansia fuori dalla sala d’attesa!” ha scritto.

Federico Fashion Style, sull’operazione della piccola Sophie: “Ad avere più paura eravamo io e Letizia…”

Ad avere più ansia e paura quindi, per l’operazione della piccola Sophie Maelle, sono stati proprio i genitori: Federico Fashion Style e Letizia Porcu. Anzi, come hanno entrambi raccontato nei propri profili Instagram, il loro piccolo angioletto, la piccola Sophie, è stata bravo a tal punto che l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma l’ha premiata con un importantissimo certificato di coraggio che, invece, è mancato ai genitori! Ecco cosa ha scritto il parrucchiere dei Vip: “E devo dire, che, dopo tutto, chi ha avuto più paura eravamo noi!“.

Federico Fashion Style, Letizia Porcu e la piccola Sophie poi, nel pomeriggio, sono tornati a casa e li hanno deciso di premiare il coraggio della bimba organizzandole una sorpresa: una piccola festa con le sue amiche più affezionate! Anche la mamma di Sophie, Letizia Porcu, non si è fatta mancare di ringraziare di cuore l’ospedale che si è preso cura della figlia, la donna ha infatti scritto un post Instagram dove sono visibili anche alcuni dei momenti all’ospedale. Ecco il post:

