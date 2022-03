Federico Fashion Style, la moglie Letizia Porcu e la figlia Sophie Lauri/ “Sto lavorando per lei”

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, è certamente conosciuto come uno dei personaggi più eccentrici della nostra TV, come mostra in occasione del suo programma “Il Salone delle meraviglie“. Il suo lavoro di hairstylist gli permette infatti di dare sfogo a tutta la sua creatività e di fare felici le donne che si presentano da lui per cambiare look. A renderlo orogglioso, però, non sono solo la professione e la notorietà, ma anche la bella famiglia che è riuscito a costruire con la moglie Letizia Porcu e la loro piccola Sophie.

I due si sono conosciuti quando avevano solo diciassette anni, ma nonostante la giovane età hanno subito capito quanto fosse forte il sentimento che li legava. Nel 2013 è stato così annunciato il loro fidanzamento. Ad allietare le loro vite nel 2017 è arrivata la loro bambina, di cui entrambi sono davvero orgogliosi: Sophie Maelle.

In più occasioni lo stile di Federico ha fatto pensare che lui fosse omosessuale, ma più volte lui ha ritenuto che non avrebbe alcun problema ad ammetterlo se lo fosse. A difenderlo ci ha pensato anche l’amore della sua vita, Letizia: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollerò questa malignità” – ha detto la moglie in un’intervista.

La piccola è nata con l’inseminazione, ma solo a causa di un problema di salute del parrucchiere dei Vip (tra le sue clienti ci sono Valeria Marini e Alba Parietti). È stato lui stesso a rivelarlo: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione. Io sono stato operato per varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: “Fatelo, perché è una cosa normale”. Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.

Il lavoro lo porta a dividersi tra i suoi diversi saloni, ma lui è felice di farlo e il gradimento di chi lo segue dimostra quanto questa sia la scelta giusta: “Lavoro almeno 15 ore al giorno, sette giorni su sette. La domenica mi occupo dei conti, oppure seguo qualche cliente nei salotti Tv pomeridiani. La cosa più difficile è non dire mai ‘Basta’, stare lontano dalla mia Sophie Maelle. Ma sto lavorando per lei“.



