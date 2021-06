Federico Fashion Style lancia il brano ‘Io sono pazzesco’/ Nina Moric nel videoclip

Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, lancia quella che potrebbe diventare una hit estiva. Dopo il singolo d’esordio dello scorso anno, dal titolo Troppo top, arriva infatti Io sono pazzesco. Si tratta di una canzone ballabile, in uscita oggi 18 giugno, il cui videoclip è stato girato nei giorni scorsi a Cinecittà World e nella bellissima location delle QC Terme di Roma. Il celebre parrucchiere, spesso al centro di polemiche e critiche, si rilancia nel mondo della musica e questa volta, ad affiancarlo, c’è anche Nina Moric. La modella lo affianca proprio nel videoclip del brano, in particolare Federico Lauri intermoricpreta il ruolo di farone, mentre la Moric fa Cleopatra. Nel video c’è anche la giovanissima influencer Aurora Celli. Il brano sarà la sigla del nuovo programma di Federico Beauty Bus in onda dal 30 Agosto su Discovery Real time.

Nina Moric al Grande Fratello Vip 2021?/ "Si prenderà cura di Carlos poi torna in tv"

Federico Fashion Style e Nina Moric sono il faraone e Cleopatra nel videoclip

“Io sono pazzesco, pazzesco. Io ti saluto Dubai, sono così Fashion Style”, canta Federico Lauri nella sua nuova canzone. Su Instagram, l’hairstylist ha pubblicato uno scatto che lo vede accanto a Nina Moric, accompagnato da questa didascalia: “Finalmente l’attesa e’ terminata! Dal 18 giugno su tutte le piattaforme musicali uscirà il mio nuovo singolo! Vi divertirete tantissimo e lo ballerete tutta l’estate! IO SONO PAZZESCO! Lo potrete scaricare da Apple Music , SPOTIFY, iTunes ,YouTube e tanti altri! Una SUEPR partecipazione di @nina__moric che interpreterà Cleopatra!”

Nina Moric vs Luigi Favoloso/ L'avvocato: "Ci sono i testimoni dei maltrattamenti"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

LEGGI ANCHE:

LUIGI FAVOLOSO "VIOLENZE A NINA MORIC? INNOCENTE"/ Lei "Solo richiesta archiviazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA