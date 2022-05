Federico Fashion Style lascia la tv?/ In pausa, ma in arrivo importanti novità

Federico Fashion Style e la pausa dalla televisione

Federico Fashion Style è l’hair stylist dei vip che, nel corso degli ultimi anni, è diventato anche un personaggio televisivo. Dopo aver fatto conoscere la propria arte con programmi come “Il salone delle meraviglie”, Federico Lauri, questo il suo vero nome, si è messo in gioco accettando anche altre offerte lavorative. Corteggiato da Milly Carlucci, è stato un concorrente di Ballando con le stelle 2021 conquistando il pubblico, ma anche la giuria con i suoi costumi e la sua voglia di mettersi sempre in gioco.

Dopo il successo ottenuto nel programma di Raiuno, Federico Fashion Style ha accettato di diventare giudice de La pupa e il secchione show 2022. Barbara D’Urso l’ha voluto in giuria accanto a Soleil Sorge e Antonella Elia. Una scelta vincente quella della D’Urso che ha portato l’hair stylist a commentare le vicende delle pupe e dei secchioni. Dopo i vari impegni televisivi, pare che l’hai stylist abbia deciso di prendersi una pausa.

Nuovi progetti per Federico Fashion Style

Secondo quanto si legge sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 18 maggio, Federico Fashion Style avrebbe deciso di prendere una pausa dalla televisione in attesa di nuovi progetti. “Causa la troppa sovraesposizione, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è svanito dai radar di Discovery con i suoi programmi“, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

“Per lui, però, potrebbero aprirsi nuove porte televisive”, conclude Chi. Quale sarà, dunque, il futuro televisivo di Federico Lauri? Nel suo futuro ci sarà la partecipazione a qualche reality?

