Federico Fashion Style/ “Mia figlia Sophie Maelle nata dall’inseminazione assistita”

Federico Lauri meglio conosciuto come Federico Fashion Style, si è raccontato tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da oggi con il suo nuovo numero. Il parrucchiere, ha deciso di svelare aspetti inediti della sua vita privata, anche per farsi conoscere meglio dal suo numeroso pubblico di seguaci. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini infatti, ha svelato di ricevere numerosi complimenti e apprezzamenti, sia da parte delle donne che degli uomini. “Piaccio tantissimo. E ricevo proposte da uomini e da donne. Ormai Letizia ci ha fatto l’abitudine, all’inizio era gelosa, le dicevo: ‘Letì, ma a te che te frega? Io sono carino con tutte, ma poi la sera torno da te’. Per me è fondamentale rendere felici le donne”. Lauri ha una compagna da moltissimi anni: “Non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e abbiamo una bimba che si chiama Sophie Maelle e il matrimonio è ancora lontano. Non sono gay, ho una figlia e una compagna. Non significa che se sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o stilista”, aveva raccontato a FanPage.

Federico Fashion Style: “Mia figlia nata dall’inseminazione assistita”

Federico Fashion Style e la compagna Letizia hanno una figlia, la piccola Sophie Maelle, nata grazie all’inseminazione artificiale: “Letizia mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa? Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”. Poi, proprio sulla piccola ha svelato: “Com’è mia figlia? E’ anche un po’ matta, come la sua madrina, Valeria Marini, ma come lei è sempre sul pezzo”.

