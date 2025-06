Un vero e proprio aleggia su Federico Fashion Style e uno dei suoi saloni in giro per l’Italia. Il celebre hairstylist avrebbe chiuso, e nel totale silenzio, il suo punto vendita aperto nel 2021 a Napoli tra grandi celebrazioni. Proprio in un periodo drammatico per il mondo, causato dalla pandemia di Covid, Federico Lauri apriva tra festeggiamenti e ospiti Vip il suo nuovo salone da parrucchiere all’interno del Coin del Vomero, a Napoli. Un vero e proprio successo, almeno all’inizio, fino a quando non si è incappati in alcune gaffe, tra multe per mascherine mancate e celebrazioni non permesse.

Federico Fashion Style: “Sono stato derubato!”/ Danno economico da più di 80.000 euro

A chi però oggi cerca di prenotare un appuntamento trova un numero disattivato, mentre chi si reca nel punto vendita trova un negozio svuotato, dove sono presenti soltanto dei manichini. È questa la testimonianza riportata da Fanpage, che ha chiesto informazioni telefonando al punto vendita di Federico Fashion Style ad Anzio. La risposta? “Sì, è impossibile prenotare perché il salone di Napoli è chiuso”.

Federico Fashion Style e le liti con Antonella Mosetti: "Era tutto falso"/ "Pretesto per andare in tv"

Perché Federico Fashion Style ha chiuso il suo negozio a Napoli?

Eppure né Federico, né i suoi canali ufficiali ne hanno dato notizia attraverso un comunicato o un semplice messaggio. Tutto è accaduto nel totale silenzio e senza alcuna motivazione, nonostante il parrucchiere sia sempre molto attivo sui social. Fatto sta che, dove una volta c’era il suo salone napoletano, ora “ci sono manichini e abiti, non più le poltrone del parrucchiere per donna né tantomeno il suo brand in bella evidenza.” fa sapere la fonte. Non è chiaro se si tratti di una pausa per il negozio o se la chiusura sia definitiva, di certo, tra i punti vendita elencati sul suo sito internet, quello di Napoli risulta ancora elencato. Non resta che attendere che sia proprio Federico Fashion Style a rompere questo silenzio e a chiarire l’accaduto.