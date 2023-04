Federico Fashion Style, nuova frecciatina a Lucrezia Porcu?/ “Facile approfittarsi…”

Federico Fashion Style, l’ultimo “sfogo” social si trasforma in una presunta frecciatina a Lucrezia Porcu

Negli ultimi mesi a tenere banco tra le notizie di cronaca rosa – non proprio con accezione positiva – ha occupato largo spazio la fine del matrimonio tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu. Diverse settimane dopo, con molteplici interviste nei vari salotti televisivi, l’hairstylist ha tentato di fare luce sulla vicenda oltre a comunicare ufficialmente il suo orientamento sessuale. In prossimità di quei momenti è partita anche una dura battaglia legale tra i due in relazione alla piccola Sophie; la bambina nata dal loro rapporto d’amore.

Il portale online Leggo riporta come lo scontro nelle sedi legali tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu sia ancora lontano dalla sua conclusione ma il giovane non si è limitato nel corso del tempo nel raccontare la sua versione dei fatti tra ospitate televisive e social. Di recente infatti è apparso un post ambiguo dell’hair stylist che sembra un nuovo duro attacco alla sua ex moglie con particolare riferimento al fattore economico. “Tante volte penso a chi me lo fa fare, poi penso a tutto ciò che sto costruendo IO per mia figlia…“.

Federico Fashion Style, disposto a sacrificarsi solo per la figlia: “Facile guadagnare senza fare nulla…”

Inizia in maniera incisiva il messaggio social di Federico Fashion Style – riportato da Leggo – con un riferimento subito chiaro nei confronti del suo effettivo contributo nei confronti della figlia. La presunta frecciatina social di Federico poi continua: “… Lì mi arriva la carica e l’energia per andare avanti e fare mille sacrifici per il suo avvenire. Ma una cosa è certa e sicura: i MIEI sacrifici sono miei e di mia figlia, per il resto IL NULLA“. L’utilizzo mirato dei caratteri maiuscoli sembra infatti un “rompicapo” che trova una semplice risoluzione; un messaggio mirato – probabilmente – all’indirizzo della sua ex moglie Lucrezia Porcu.

“E’ facile chiedere, approfittarsi e guadagnare senza fare nulla, ma ricorda siamo tutti sulla stessa terra e se c’è un Dio, la ruota gira…“. Si conclude così il post di Federico Fashion Style, che quasi sembra parlare ad un diretto interlocutore. Ad onor del vero e fino a prova contraria, non è possibile dire per certo che le parole siano indirizzate direttamente alla sua ex moglie Lucrezia Porcu. Chiaramente, dato il riferimento a sua figlia e le parole utilizzate, è lecito credere che la frecciatina possa essere diretta proprio a lei.











