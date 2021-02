Federico Fashion Style perde il treno/ “Str*i non controllano l’autocertificazione”

Federico Fashion Style è stato protagonista di una disavventura che ha voluto documentare sulle sue storie Instagram. Ieri il parrucchiere dei vip si è recato, con mezz’ora di anticipo, in Stazione Centrale a Milano per prendere un treno per Roma: “Fanno perdere il treno alla gente perché devi arrivare 40 minuti prima… ecco ragazzi, questa è la situazione. Il treno è partito, l’autocertificazione ce l’ho in mano, non l’hanno neanche guardata, non gliene frega niente. Mi hanno fatto perdere il treno per fare una fila di un’ora e neanche ti guardano l’autocertificazione questi str***i”, è il duro sfogo con le lacrime agli occhi, condiviso su Instagram. Una volta arrivato a Roma, Federico ha raccontato con più calma quanto successo: “Io sono arrivato alla stazione mezz’ora prima, ho compilato l’autocertificazione mettendomi in fila, ma non me l’hanno neanche controllata e così ho perso il treno”.

Federico Fashion Style perde il treno e si sfoga sui social

Federico Fashion Style, parrucchiere dei vip, ha dovuto quindi prendere un altro treno, pagando nuovamente il biglietto nonostante il suo fosse modificabile: “Mi hanno fatto ripagare il biglietto per intero perché mi hanno detto che l’avrei dovuto modificare in biglietteria. Ma se io fossi andato in biglietteria, per rientrare poi sarei dovuto rimettermi in fila per i controlli perdendo un altro treno”. Federico ha criticato duramente anche le file in stazione “Vi sembra normale fare una fila di questo genere? Ma in questa maniera non si prende in Covid? Uno appiccicato a quell’altro…”. Le storie su Instagram sono state poi cancellate, è rimasta solo quella in cui il parrucchiere accartoccia la sua autocertificazione e la butta via.



© RIPRODUZIONE RISERVATA