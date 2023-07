Federico Fashion Style piange disperato: “Mi tolgono casa”/ “Persone cattive mi vogliono distruggere”

Federico Fashion Style choc: “Questo è un giorno molto brutto per me…”

Federico Fashion Style non nasconde la tristezza e la rabbia per la decisione del giudice che lo costringe ad abbandonare la sua casa. Il famoso parrucchiere dei vip, ha spiegato su Instagram di dover lasciare la sua abitazione capitolina, dopo che il tribunale ha stabilito che il suo appartamento dovesse andare all’ex moglie Letizia Porcu. Da tempo Federico tiene aggiornati i fan sugli sviluppi della battaglia legale con l’ex moglie, mamma di suo figlia. “Questo è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa. Volevo sfogarmi e condividere con voi questo momento un po’ triste”, ha spiegato l’hair stylist in una storia instagram, senza nascondere le sue emozioni.

Federico Fashion Style dai carabinieri per Letizia Porcu?/ Lo sfogo "Non ce la faccio più"

“Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita”, ha sottolineato Federico Fashion Style affranto. “Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era, è la casa dei miei sogni”.

Federico Fashion Style in ospedale: "Ho avuto un crollo"/ "Ricevute accuse gravi solo per soldi"

Federico Fashion Style non si dà pace per la battaglia legale con l’ex moglie: “Sono distrutto”

Federico Fashion style quindi non trattiene la commozione e la parte finale del suo racconto è composta da una serie di stilettate all’ex moglie, che a suo dire lo vorrebbe distruggere.“Oggi mi trovo qua a pensare e a vedere tutto come un lontano ricordo per colpa di persone cattive che ti vogliono distruggere”, ha dichiarato Federico. Dall’altra parte, almeno al momento, non ci sono state repliche. E il parrucchiere dei vip, così, ha continuato a snocciolare le sue condizioni emotive: “Sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli”.

Federico Fashion Style dai carabinieri a Pasqua/ Scontro con l'ex per la figlia: poi…

Secondo il noto parrucchiere, oltretutto, la sua ex moglie non avrebbe mai vissuto nella sua abitazione. Per questo motivo ritiene la decisione del tribunale alquanto ingiusta. “Dov’è la giustizia? Lei se n’è andata da quì…”, precisa ancora Federico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA