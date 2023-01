Federico Fashion Style: “Presto dirò tutta la verità, sarò trasparente”/ “Mi sono arrivate 20 diffide e…”

Federico Fashion Style si sfoga sui social: “Ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi…”

Con l’inizio del nuovo anno Federico Fashion Style ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi follower, facendo un lungo monologo su Instagram. In questo il celebre haistylist, nonché personaggio televisivo, ha lanciato dei messaggi criptici, dicendo di essere però vicino a raccontare ‘tutta la verità’, pur non specificando su cosa.

“Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho fatto. Sono felice”, ha esordito in diretta da casa sua Federico Lauri, vero nome dell’imprenditore. Racconta quindi di aver passato l’ultimo dell’anno con la figlia, cosa per la quale si dice molto felice. Poi però continua con frasi a metà, senza un chiaro destinatario: “É vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone. Ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi, dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io…”

Lo sfogo di Federico Fashion Style continua ancora tra cose dette a metà e riferimenti che qualcuno ha inteso essere alla sua ex compagna Letizia Porcu: “Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando… Perché non lo dite? Mi sono arrivate 20 diffide… – e fa una promessa – vabbè chiudiamo questo argomento perché prima o poi vi racconterò tutto, ma proprio tutto perché nella vita è bene essere trasparenti.”

Conclude quindi con una precisazione: “Detto questo basta, volevo chiudere questa storia del 2022, mettere i puntini sulle i perché per me il 2023 sarà un anno di rinascita e non soltanto per dei cambiamenti, ma anche lavorativamente”.











