Federico Fashion Style, racconta Federico Lauri/ “Io non seguo un copione, sono una star!”

Quello che succede dal parrucchiere spesso è assurdo, sono cose che non puoi scrivere come un copione, questo è quello che spiega Federico Fashion Style parlando con Gabriele Parpirglia che lo ospiterà nella puntata di questa sera di Seconda Vita. Federico Lauri si racconta così e svela il dietro le quinte del suo programma di successo che è un progetto meraviglioso che mostra la verità, quello che succede nel salone anche se le linee guida non cambiano per via di quella che è la protagonista di giornata. Il suo trucco è quello di rimanere sè stesso. Anche in questo caso però si parla di Covid. Parpiglia annuncia che anche lui ha passato un momento terribile quando l’Italia, ad un certo punto, ha abbassato le serrande. A quel punto ha perso un po’ di entusiasmo, il giorno che ha dovuto chiudere il salone si è messo a piangere perché non sapeva bene quando tornerà a lavorare come prima con tanta gente dentro e gente fuori in attesa di una foto.

Federico Fashion Style ospite a Seconda Vita questa sera per raccontare del suo lavoro e della sua vita

Oggi le cose sono un po’ diverse per via dei distanziamenti, con la visiera, la mascherina, le clienti che devono essere messe lontane e in fila, meglio questo che stare chiusi, Federico Fashion Style su questo non ha dubbi. Ma chi è Federico Lauri? Meglio noto come Federico Fashion Style, Lauri è un hair Stylist originario di Anzio, classe 1989, noto come il parrucchiere dei vip con i suoi saloni che impazzano tra Roma, Milano e la sua stessa città. Ha iniziato sin da piccolo la sua missione nel mondo della bellezza e a 18 anni ha aperto il suo primo salone prima di sbarcare in tv e diventare una vera e propria star che molti reality corteggiano da un po’. Cederà prima o poi e cosa racconterà a Seconda Vita questa sera?



