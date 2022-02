Federico Fashion Style rinuncia al matrimonio con Letizia/ “Quelli che si sposano…”

Federico Fashion Style non vuole sposare la sua compagna Letizia Porcu. In un’intervista al Settimanale Nuovo TV, il popolare hair stylist ha risposto ad alcune domande che riguardano il legame con Letizia. Federico è contrario al matrimonio e lo dice apertamente: “Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”. Federico Fashion Style ha dichiarato che la gioia più grande che le ha regalato Letizia è la piccola Sophie. Una figlia fortemente voluta dalla coppia che si è sottoposta all’inseminazione artificiale.

Per questo motivo, in molti hanno insinuato che Federico potesse essere omosessuale. A respingere queste illazioni ci ha però pensato Letizia: “Possono dire quello che vogliono. L’inseminazione è stata strumentalizzata, e questo mi ha infastidito. Non lo nego, è stata considerata la conseguenza di voci che si rincorrono, o la risposta che qualcuno avrebbe voluto a una domanda che però non ha motivo di essere fatta. La verità la sappiamo solo noi. Tante donne vivono questo percorso come un incubo. Perché non sanno quando raggiungeranno il proprio obiettivo e soprattutto se lo raggiungeranno. Io ho rischiato la vita in quel momento. E la vita me l’ha salvata Federico”. Lo stesso Lauri durante un puntata di “Ballando con le stelle” aveva parlato apertamente della sua intimità dichiarando di non avere nulla da nascondere.

Federico Fashion Style respinge le illazioni sul suo orientamento sessuale

Federico Fashion Style ha sempre dovuto giustificare il suo modo di essere estroso che ha portato i telespettatori a dubitare della sua sessualità. In un’intervista a Verissimo, la padrona di casa Silvia Toffanin le ha fatto una domanda riguardante questo argomento: “Come vivi le critiche sulla tua identità sessuale?”. Federico Fashion Style ha replicato: “In modo sereno, nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte e per cosa fa a letto. Io ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso tutto. Ci rimango male quando viene messa in discussione la mia famiglia”. Federico ha poi aggiunto che nell’ipotesi in cui decidesse di cambiare orientamento non avrebbe problema a dirlo ai suoi followers: “Siamo nel 2022, è veramente terribile questa cosa“, ha poi chiosato.

Alla conduttrice poi aveva raccontato che la scelta di avere una figlia era arrivata dopo tre anni che provavano a diventare genitori senza però riuscirci. La compagna ha anche rischiato la vita a causa di alcune complicazioni ma ha comunque voluto tentare ancora, la piccola Sophie Maelle ha portato ancora più amore nella loro vita e nella loro famiglia. Il tema della sua sessualità è stato affrontato anche da sua moglie, Letizia Porcu che lo ha reso padre della piccola Sophie Maelle. Federico Fashion Style ha affrontato un doloroso percorso per avere sua figlia nata nel 2017, a causa di una patologia che ha un impatto negativo sulla sessualità. Letizia sfogandosi sulle pagine del settimanale Vero ha fatto sentire la sua voce: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina […] Essere sua moglie è molto impegnativo”.



