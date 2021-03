Federico Fashion Style: “Sono controllato dalla polizia”/ “Dopo l’auto distrutta…”

Federico Fashion Style si trova ancora in Sardegna per il tour che lo sta portando in diverse città dell’Isola. Negli scorsi giorni, l’hair stylist, sui social, ha raccontato, mostrando anche le immagini, di essere stato vittima di un atto vandalico. Federico Lauri ha raccontato di aver trovato l’auto distrutta. Un atto che non ha scoraggiato il famoso parrucchiere che ha così raccontato di essere stato contatto dalla polizia che sta controllando la situazione per evitare situazioni analoghe. A raccontarlo è stato lo stesso Federico Fashion Style che, sui social, ha raccontato tutto.

Barbara D'Urso, gaffe sul nome della figlia di Fedez e Chiara Ferragni/ "Vittoria..."

“Eccomi qua, sono nel parcheggio del Commissariato di Alghero“, ha esordito il parrucchiere che ha poi aggiunto – “Oggi sono stato contattato da loro per tutelare me e la macchina, dopo tutto quello che è successo mi hanno dato la possibilità di parcheggiare qui, all’interno del loro posteggio, così possono controllare meglio”.

Brando Giorgi eliminato contro Francesca Lodo?/ Mette nel mirino Valentina Persia...

FEDERICO FASHION STYLE: “RINGRAZIO LA POLIZIA PER QUESTA POSSIBILITA'”

Il tour di Federico Fashion Style in Sardegna continua. Il famoso parrucchiere si sta spostando da una città all’altra e, dopo l’atto di vandalismo subito, potrà contare sul controllo della polizia che monitorerà la situazione anche durante i suoi spostamenti futuri sull’Isola. “Ringrazio tutte le persone, ringrazio la Polizia per questa possibilità, mi hanno già contattato per dirmi che faranno lo stesso anche a Sassari e ad Olbia, dunque grazie. Amo la Sardegna, ho deciso di fare questo tour perché per me il mio lavoro è davvero parte della mia vita”, ha aggiunto il parrucchiere. Dopo aver mostrato l’auto danneggiata dai vandali, sui social, il parrucchiere aveva lanciato il seguente messaggio agli haters: “Io comunque continuo il mio tour, non mi abbatto e voi rimarrete dei poveri illusi perché tanto io la macchina la sistemerò ugualmente”.

LEGGI ANCHE:

Dante Alighieri/ Padre della lingua italiana: l’incontro con Beatrice e la vita politica

© RIPRODUZIONE RISERVATA