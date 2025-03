Grande preoccupazione per il parrucchiere dei vip che per un certo periodo ha potuto contare su una certa notorietà anche presso il grande pubblico televisivo grazie ai programmi in onda su Real Time: si sta parlando di Federico Fashion Style che sui social ha raccontato quello che gli è successo gettando nel panico i fan che gli sono rimasti dopo tutta la querelle con l’ex moglie.

Federico Fashion Style e le liti con Antonella Mosetti: "Era tutto falso"/ "Pretesto per andare in tv"

Il suddetto parrucchiere è stato derubato: lo ha confessato sui social spiegando il motivo della sua assenza, come se coloro che hanno un profilo Instagram debbano per forza giustificarsi: “Ho subito un brutto furto”. Ma cos’è successo di preciso? È sempre lui a raccontarlo sul suo profilo Instagram: “Sono stato derubato di alcune cose per le quali ho investito tanti soldi”.

Federico Fashion Style nella bufera/ Clienti insoddisfatte si scagliano contro l'hair stylist

Federico Fashion Style vittima di un furto da più di 80.000 euro: “Immaginate il mio stato d’animo”

Federico Fashion Style, vittima di un furto, ha confidato sui social di avere fiducia nelle autorità di questo Paese che sono sempre ligi quando si tratta di legalità e di farla rispettare. Ha poi definito un “balordo” colui che lo ha privato delle sue cose di valore, anche se non ha specificato quali oggetti fossero. Spera che chi ha fatto tutto ciò possa pagare ed essere assicurato alla giustizia.

“Ho subito un danno da più di 80.000 euro” ha confessato Federico Fashion Style sempre sul suo profilo Instagram, invitando i suoi a “immaginare il mio stato d’animo”. Ha poi aggiunto di star cercando di tranquillizzarsi perché tanto sa che non gli tornerà mai indietro la refurtiva. Inoltre pare sia interessato a rendere pubbliche le riprese delle telecamere per far capire quanta “m*rda” c’è in giro. I suoi followers non vedranno l’ora di poter visionare tutto ciò che essere resi edotti di come la società sia ormai capace di qualsivoglia malefatta. Ultimamente, però, il parrucchiere ha parlato ancora una volta della lite con Antonella Mosetti.

Federico Fashion Style, duro sfogo contro l'ex Letizia Porcu per la figlia/ "Si sente proprietaria di Maelle"