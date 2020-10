Federico Fashion Style sotto accusa dai Vip/ Chiara Facchetti: “3.550 euro per delle extension”

Federico Fashion Style: da parrucchiere dei vip a parrucchiere delle polemiche. È così che si potrebbe sintetizzare la vicenda mediatica relativa all’hairstylist di Anzio (Roma), dove molti personaggi del mondo dello spettacolo si recano per prendersi cura della propria chioma. O meglio, forse, si ‘recavano’: numerose clienti, infatti, hanno lamentato presunti disservizi legati all’attività di Federico Fashion Style, che – dal canto suo – si è sempre difeso e ha sempre risposto a tono alle accuse. In certi casi, anzi, ha contro-accusato le vip in questione, come gli abbiamo visto fare nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso che l’ha ospitato insieme – tra le altre – alla sua prima detrattrice, Antonella Mosetti. Quest’ultima gli ha rivolto le parole seguenti: “Ti ho lanciato io nel mondo dei vip, non mi hai mai detto grazie, ma quando venivo al tuo salone mi cadevano i capelli”. In sostanza, la showgirl lo ha tacciato di ingratitudine e scarsa professionalità, dal momento che i suoi capelli – a quanto dice – non avrebbero affatto giovato dei trattamenti eseguiti dal professionista. Il caso Federico Fashion Style verrà ripreso e approfondito oggi anora a Live non è la d’Urso sempre contro le 5 sfere.

Federico Fashion Style: lo scontro con Antonella Mosetti e Chiara Facchetti

Qualche giorno fa, Federico Fashion Style è stato multato per scarsa trasparenza sul listino prezzi dopo un esposto del Codacons, il che non giocherebbe a suo favore nello scontro tra lui e le sue denigratrici. Per rispondere a queste ultime – e in particolare alla già citata Mosetti – Federico dichiara: “Tu mi hai bloccato sui social e al telefono perché mi devi dei soldi, quasi seicento euro. Non pagava mai”. A dare man forte ad Antonella, poco più tardi, arriva la youtuber Chiara Facchetti, anche lei delusa dal servizio offerto in un altro dei saloni intestati a Federico, quello di corso Como a Milano.

Da capogiro la cifra sullo scontrino: 3.550 euro per delle extension. “Come per tutte le clienti, anche a lei era stato fatto un preventivo – spiega lui, – quindi sapeva quanto avrebbe speso, le cose costose vanno pagate”. Il punto, però, secondo Chiara, non è tanto il prezzo – pur elevato – delle applicazioni, quanto piuttosto la qualità delle stesse. A solo un mese dalla sua visita al salone, infatti, i capelli avrebbero iniziato a staccarsi: “Il risultato non è stato così eccellente. (…) I capelli erano molto provati e si sono spezzati. Non riuscivano a reggere il peso delle ciocche”. Inoltre, nel video del 2019 in cui racconta la sua esperienza, la Facchetti nota come le extension di Federico fossero tutte di colore diverso. “Non è nella mia intenzione denigrare il lavoro degli altri”, premette la web star, “vi dico quello che è successo a me, la mia opinione”.



