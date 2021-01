FEDERICO FASHION STYLE vs ANTONELLA MOSETTI/ D’Urso fa da paciera, ma…

Tornano a scontrarsi Federico Fashion Style e Antonella Mosetti, già protagonisti la settimana scorsa a Live – Non è la D’Urso di un duro litigio durante il quale lei ha accusato l’hair stylist di essere un ‘buffone’ circense e un ‘bugiardo’. Federico, dal canto suo, non si è limitato a incassare le accuse in silenzio, ma anzi è andato al contrattacco rendendo noto al pubblico e alla conduttrice che Antonella sarebbe uscita dal suo salone senza pagare un trattamento. Per inciso, la cifra in questione è di ben 600 euro; dunque, la Mosetti gli sarebbe a tutti gli effetti debitrice di una somma alquanto ingente. Federico Fashion Style – al secolo Federico Lauri – non è nuovo a polemiche di questo tipo con altre starlette che avrebbero usufruito dei servizi offerti all’interno del suo centro. Uno su tutti, l’applicazione delle extension, giudicate da più parti non di qualità o comunque non all’altezza in rapporto al prezzo pagato. La pioniera di questa ‘guerra’ al parrucchiere è proprio l’ex volto di Non è la Rai, con cui oggi Federico comparirà nello spazio del cosiddetto ‘ascensore’.

Le accuse a Federico Fashion Style

Antonella Mosetti rinfaccia a Federico di essere stata lei a introdurlo nel mondo dello spettacolo. Di fatto, a suo dire, senza di lei, non avrebbe acquisito la notorietà (e la clientela) che ha oggi. Evidentemente, anche queste costanti chiacchiere televisive contribuiscono non poco ad accrescere la fama di Federico Fashion Style, probabilmente non sempre in maniera positiva. Quest’ultimo, infatti, è spesso costretto a fronteggiare le critiche delle sue ex clienti, che solitamente ricambia accusandole di essere malpagatrici. Come nel caso di Antonella, che si difende così: “Non ce l’ho con nessuno. Non mi piace il fatto che passi il messaggio che non ho pagato. Non è passata la carta, forse è finito il plafond”.

Federico Fashion Style: Antonella Mosetti gli concede una ‘tregua’

Questa la versione di Federico Fashion Style: “Da tanto tempo venivi a farti i capelli da me, per un periodo te le ho messo le extension per riconoscenza. Arrivato a un punto ho dovuto fartele pagare (come faceva regolarmente tua figlia Asia), poi mi hai dato un assegno per una parte del saldo e non mi hai dato il resto. Perché dovrei dire che mi devi dare 600 euro, che bisogno c’è? Io chiedo solo la verità. Non è un problema di soldi, mi hai bloccato il telefono, hai detto in giro che ti ho rovinato i capelli. Ti voglio bene, ma non deve mentire”. Barbara D’Urso, alla fine, cerca di fare da paciera, ma i due si concedono soltanto una piccola tregua per ricordare i bei momenti legati alla loro amicizia, quando, racconta lei, “ci sedevamo a terra e mangiavamo il panino con la mortadella…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA