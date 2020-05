Federico Fellini/ L’omaggio alla carriera del regista Premio Oscar (David Donatello)

Pubblicità

Federico Fellini: l’omaggio durante la 65esima edizione dei Premi David di Donatello 2020, l’evento trasmesso venerdì 8 maggio 2020 in prima serata su Raiuno. Un omaggio sentito al grandissimo regista che ha fatto la storia del cinema italiano, ma anche mondiale. Con i suoi film, infatti, Fellini ha superato i confini nazionali conquistando la critica e il pubblico anche oltreoceano. Da “Le luci del varietà” ad “Amarcord”, il regista riminese ha lasciato al pubblico e alle generazioni del film considerati delle vere e proprie opere d’arte. Regista, sceneggiatore, ma anche fumettista, Fellini si descrivava come “un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo” e nei suoi film ha raccontato personaggi memorabili e non solo. Come dimenticare del resto quel senso di malinconia e e ironia velata presente nelle sue opere che gli hanno permesso di vincere quattro Premi Oscar al miglior film straniero rispettivamente con “La strada” “Le notti di Cabiria”, “8½” e “Amarcord”. Hollywood si è inchinata al genio e all’arte di Fellini premiandolo anche con un Premio Oscar alla carriera ritirato nel 1993. Un Premio che il regista in quell’occasione speciale ed indimenticabile della sua carriera ha voluto condividere e dedicare alla compagna di una vita: Giulietta Masina.

Pubblicità

Federico Fellini, la dedica alla moglie Giulietta Masina

La vita di Federico Fellini è stata indubbiamente legata a quella di Giulietta Masina, la moglie e donna a cui è stato legato fino alla morte. Insieme Federico e Giulietta hanno scritto alcune delle pagine più belle del cinema italiano: a cominciare dalla vittoria del Premio Oscar con il film “La Strada” e con “Le notti di Cabiria”. Vincitore di ben 4 Premi Oscar al miglior film straniero, il regista il 29 marzo del 1993 viene premiato ancora una volta alla cerimonia degli Oscar con il Premio Oscar alla Carriera. Un premio importantissimo che il regista ha voluto dedicare alla moglie Giulietta Masina presente in platea. “In queste circostanze è facile essere generosi e ringraziare tutti… Vorrei naturalmente, prima di tutto, ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me… Non posso nominare tutti, quindi lasciate che faccia un solo nome, quello di un’attrice che è anche mia moglie… Grazie, carissima Giulietta… E per favore, smettila di piangere!” le parole di un commosso Fellini alla moglie che, in lacrime, lo applaudiva. Una scena emozionante a conferma di quanto la coppia sia stata sempre unita. A lei, infatti, poco prima di morire, il regista dedica un bellissimo messaggio: “Ti penso sempre amore mio, a prestissimo…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA