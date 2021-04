Federico Ferrari, chi è il compagno di Mia Ceran/ “Uomo molto solido e amorevole”

“Aspetto un bambino”, ha annunciato pochi giorni fa con grande semplicità la conduttrice e giornalista Mia Ceran. Si tratta del primo figlio per la 34enne, che ha comunicato la lieta notizia con una foto in cui mostra il profilo del pancione. In tanti però hanno iniziato a chiedersi chi sia il papà del bebè in arrivo e compagno della Ceran, ebbene lui si chiama Federico Ferrari ed è Global Event Manager di Diesel, come recita il suo profilo su Linkedin. È stata proprio la Ceran a parlare di lui per la prima volta durante un’intervista rilasciata sul settimanale F: “Viviamo insieme e non c’entra col mio mondo ed è un uomo molto solido, molto amorevole”, aveva raccontato in quell’occasione.

CANZONE SEGRETA/ Ospiti e diretta: Serena Rossi e l'omaggio alle vittime del covid

Mia Ceran e Federico Ferrari: momento d’oro per la coppia

La volontà della coppia è sempre stata quella di tenere la loro storia d’amore lontana dai riflettori, tuttavia la gravidanza della conduttrice ha inevitabilmente acceso i riflettori sul compagno. Non si conosce molto però della vita privata di Federico Ferrari. Stando a quanto fa sapere Donnaglamour, l’uomo convive da un paio d’anni a Roma insieme alla conduttrice di Quelli che il calcio ed il loro cagnolino. Non sembra inoltre essere un uomo amante dei social, tant’è che è difficile anche vederlo nelle foto condivise sull’Instagram da Mia Ceran. Ciò che è certo è che i due stanno vivendo un bellissimo momento grazie alla notizia della gravidanza della conduttrice Rai.

LEGGI ANCHE:

Bianca Atzei al fidanzato Stefano Corti: "Voglio un figlio"/ La reazione di lui...Benedetta Parodi, sorella di Cristina Parodi/ Dal rapporto con Fabio Caressa all'intesa con la sorella

© RIPRODUZIONE RISERVATA