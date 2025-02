Una splendida notizia per il giornalista di casa Mediaset, Federico Gatti: da qualche ora a questa parte è infatti diventato papà. Come annunciato dallo stesso attraverso la propria pagina Instagram, è venuta al mondo la piccola Mia Sofia e lo splendido annuncio è stato dato in maniera un po’ inusuale. Se infatti solitamente i personaggi dello spettacolo non “spoilerano” i visi dei loro arrivati, Federico Gatti è andato un po’ controcorrente pubblicando il bel visino della splendida Mia Sofia, due occhio scuri e un faccino imbardato in una cuffietta di colore rosa e in una copertina bianca, un’immagine davvero splendida.

Lo scatto è stato allegato dalle parole dello stesso Federico Gatti: “Diamo il benvenuto a Mia Sofia”, e ancora: “Che questo mondo sia gentile e generoso con te Mamma e papà non vedono l’ora di vederti crescere e scoprire tutte le meraviglie che la vita ha da offrire”. Ma chi è la fortunata mamma di questa splendida creatura? Anche lei lavora a Mediaset ed è precisamente Ilaria Fratoni, giornalista che presenta il meteo sui vari canali della tv di Berlusconi.

FEDERICO GATTI DIVENTATO PAPA’, L’AMORE CON ILARIA FRATONI

I due fanno coppia fissa da qualche anno e proprio in queste ore il loro amore ha ottenuto un ulteriore upgrade con l’arrivo della loro primogenita. Federico Gatti è un volto molto conosciuto della tv di Cologno Monzese tenendo conto che segue da diverso tempo tutto ciò che succede in Gran Bretagna e in Inghilterra, a cominciare da tutti gli affari della famiglia Reale inglese.

Fino ad oggi ha passato gran parte della sua vita nella capitale dell’Inghilterra, essendo stato il primo italiano ad ottenere un lavoro presso il prestigioso Bureau di Londra, dove tra l’altro ha ottenuto anche il master di Giornalismo alla City University, a seguito della laurea alla Statale di Milano. Federico Gatti è infatti un milanese doc, essendo nato nel capoluogo lombardo il 22 dicembre del 1983.

FEDERICO GATTI DIVENTATO PAPA’, LA SUA CARRIERA

Il suo arrivo si può definire quasi una sorta di dono di Dio visto che la madre sembra sia andata in pellegrinaggio presso la casa di Papa Giovanni XXIII, in provincia di Bergamo, chiedendo appunto di avere un figlio non riuscendo a rimanere incinta, e alla fine ce l’ha fatta. Dopo il diploma Federico Gatti ha subito iniziato a fare il giornalista lavorando con varie riviste, per poi approdare, come detto sopra, al Bureau, e facendosi notare con inchieste di peso di stampo internazionale, come ad esempio le truffe mafiose ai danni dell’Unione Europea.

Affermandosi come uno dei migliori nel suo campo è riuscito a guadagnarsi un posto in Mediaset e nel corso della sua carriera presso la rete meneghina ha condotto anche Diario di guerra sul Rete Quattro. Fra gli studi di Cologno Monzese ha quindi conosciuto Ilaria Fratoni, e insieme vivono a Londra, da qualche ora a questa parte a fianco della loro splendida bimba.