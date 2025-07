Federico Gregucci, momento difficile: Clarissa Marchese di Uomini e Donne racconta il dramma vissuto in ospedale.

Federico Gregucci si è trovato in ospedale dopo una complicazione alla caviglia avvenuta in seguito ad un intervento chirurgico. Lui, marito di Clarissa Marchese, si innamorò di lei a Uomini e Donne, periodo in cui era tronista del programma. Una storia d’amore amatissima dal pubblico che li segue ormai costantemente dal lontano 2016 negli studi del dating show di Maria De Filippi. All’epoca avevano provato entrambi una forte attrazione l’uno per l’altra, che poi li ha portati ad avere un figlio insieme.

Uomini e Donne, Jack Vanore spaventa i fan: “Ho bisogno di una pausa dai social”/ Cosa è successo?

Ma cos’è successo nelle ultime ore? Federico Gregucci aveva affrontato un’operazione a maggio alla caviglia, e nonostante tutto fosse andato bene, il ragazzo si era ritrovato con una convalescenza difficile. La ferita, infatti, non è guarita nel migliore dei modi e per questo motivo è dovuto tornare in ospedale più mentre era in viaggio con la compagna a causa della dolorosa infezione alla caviglia. Pus, sangue e piede dolorante, alla fine Federico Gregucci si è sottoposto ad un altro intervento per poter poi continuare a lavorare a Miami.

Cos'è successo tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia di Uomini e Donne?/ Da Mario Serpa alle accuse lanciate

Federico Gregucci ancora in ospedale, Clarissa Marchese disperata: “Ecco perchè mi sento in colpa“

Durante i giri in ospedale non si è capito subito cosa fare per riuscire ad aiutare la ferita a guarire al meglio e Federico Gregucci è tuttora in ospedale perchè i medici devono aspettare a dimetterlo al fine di essere sicuri di non fare un errore. Intanto, Clarissa Marchese e i due figli sentono la sua mancanza e non vedono l’ora di vederlo tornare a casa. Ecco cos’ha detto sui social l’ex tronista di Uomini e Donne: “Grazie al cielo lui è la persona più positiva del mondo e sta affrontando tutto come solo lui sa fare, però non vi nego che mi sento terribilmente in colpa a non essergli vicina”. Clarissa si trova infatti da sua mamma e per motivi che non ha rivelato ha detto di non poter raggiungere Federico e abbracciarlo.