Federico Ielapi, chi è il bambino che fa Pinocchio/ Il debutto con Zalone, poi…

Federico Ielapi è il dolcissimo bambino che interpreta Pinocchio, ruolo per cui ha ottenuto una menzione speciale al Premio Guglielmo Biraghi nell’ambito del Nastro d’argento 2020. Il suo debutto nel grande schermo è avvenuto nel 2016 nel film di Checco Zalone, Quo vado?, diretto da Gennaro Nunziante, dove indossa i panni di Checco Zalone da bambino. Benché sia giovanissimo, Federico Ielapi vanta già diversi ruoli sul grande schermo.

Pinocchio/ Streaming del film su Rai1: il retroscena su Toni Servillo

Ha infatti preso parte al film del 2018 Moschettieri del re – La penultima missione, diretto da Giovanni Veronesi, ed è comparso in diversi spot televisivi di Italo Treno, al fianco dell’attore Francesco Pannofino. Nel 2018, invece, è entrato a far parte della celebre serie tv con Terence Hill, Don Matteo, nel ruolo di Cosimo Farina.

Sgarbi vs Benigni/ "Dedica a Nicoletta Braschi? Fenomeno, non sono parole sue"

Federico Ielapi e il rapporto con Benigni: “Ci siamo affezionati molto”

Nel 2019 ha indossato i panni di Pinocchio nell’omonimo film di Matteo Garrone, un personaggio che gli è valso l’apprezzamento di critica e pubblico. In una intervista rilasciata a Che Tempo che Fa nel 2019, il giovane Ielapi si era mostrato felicissimo del lavoro svolto: “Ho avuto a che fare con regista italiano bravissimo”, aveva detto entusiasta. “Per diventare Pinocchio ci sono volute quattro ore di trucco ogni giorno. Andavo sul set verso le dieci. E mi sono doppiato in inglese da solo, ma non lo dico per vantarmi. Questo film è per bambini, genitori, zii e nonni”.

Benigni: "Con mia moglie è amore a eterna vista"/ "Mattarella rimanga, porta fortuna"

“E’ davvero un film per tutti”. E sul rapporto con Roberto Benigni, che interpreta Geppetto aveva raccontato: “Ci siamo affezionati molto, lui mi faceva gli indovinelli, poi me li spiegava ancora ma io non li capivo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA